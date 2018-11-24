Преимущества оформления онлайн-кредитов

В настоящее время для подачи заявки на любой кредит вполне можно обойтись без визита в банк. Вместо этого банковские учреждения предлагают заемщикам воспользоваться интернетом.

Оформление кредита онлайн по данным Credits-On-Line.ru обеспечивает целый ряд преимуществ. Главное из них заключается в экономии времени, которая достигается тремя способами:

заемщик избавлен от необходимости добираться в банк и стоять в очереди;

заемщик может заполнить заявку в любое удобное для себя время суток, не подстраиваясь под расписание работы банка;

процедура оформления заявки на кредит и ее рассмотрения проходит быстрее.

В идеале схема получения заемных средств в банке через интернет вяглядит следующим образом:

клиент за десять-пятнадцать минут заполняет интерактивную форму анкеты-заявления и вводит всю необходимую информацию;

в течение одной-двух минут клиенту сообщается предварительное решение банка, сделанное на основании скоринговой оценки;

клиент в течение пяти-десяти минут по телефону обсуждает возможность получения и условия займа с кредитным специалистом;

в течение трех-семнадцати минут клиент отправляет в банк через интернет отсканированные копии паспорта и других документов;

в течение пяти-двадцати минут предоставленные клиентом документы анализируются специалистами банка, после чего они дают окончательный ответ по заявке;

сотрудники банка в течение десяти-пятнадцати минут готовят кредитный договор и отправляют его по электронной почте;

в течение пяти-пятнадцати минут на банковский счет клиента переводятся заемные средства.

Таким образом, в лучшем случае заемщику приходится потратить от сорока минут до полутора часов на оформление кредита онлайн и на его получение. На практике банковские учреждения принимают решение так быстро в очень редких случаях, а после принятия положительного решения перечисляют денежные средства гораздо дольше. И все же скорость реагирования на подачу онлайн-заявки на кредит несколько выше по сравнению с личным посещением банковского учреждения.

Как правило, онлайн-подача заявки на кредит означает, что клиент моментально проходит через скоринговую систему, которая является основным автоматическим фильтром любого банковского учреждения. Что же касается всего остального, то процедура ничем не отличается от того порядка, который соблюдается при личном визите клиента в офис – кредитная организация точно так же производит его оценку и проверяет предоставленные им документы.