Выбор межкомнатных дверей: советы, правила, особенности

Практика свидетельствует о том, что основная масса покупателей межкомнатных дверей уделяет основное внимание их внешней привлекательности. Некоторые покупатели не проявляют абсолютно никакого интереса к материалам изготовления и прочим характеристикам данных изделий.
Безусловно, дизайн имеет большое значение: он должен гармонировать с общим стилем отделки помещений.
Однако для обеспечения возможности получать удовольствие от эстетичного вида, если вы хотите купить межкомнатные двери недорого следует учитывать еще несколько важнейших критериев выбора, перечисленных ниже.
- Конструкция дверей. Помимо распашных изделий, можно приобрести раздвижные или складные модели. Преимущество первых состоит в простоте конструкции и широкой распространенности, что позволяет без особого труда найти высококачественное изделие по доступной стоимости. Преимущества первых и вторых состоят в экономии пространства в помещении и в придании оригинального вида интерьеру, однако в связи со сложностью конструкции и изготовления их стоимость значительно выше. Если выбор сделан в пользу раздвижных или складных дверей, то следует убедиться в высоком качестве фурнитуры.
- Способ изготовления. Шпонированные двери сделаны из массива дерева и имеют покрытие, изготовленное из тонкого среза ценных пород древесины. Их достоинство состоит в легкости ухода и нетребовательности к уровню влажности воздуха в помещении. Ламинированные изделия имеют аналогичную конструкцию, однако вместо шпона они покрыты искусственной пленкой. Двери, сделанные из массива древесины, обеспечивают возможность оформления роскошных интерьеров, однако они сложны в использовании и дорого стоят. При этом, наряду с очень дорогими изделиями, к примеру, изготовленными из дуба, производители предлагают и более доступные – к примеру, сделанные из массива сосны.
- Материал изготовления. Хотя наибольшее распространение в России получили двери, изготовленные из древесины и ее производных, многие потребители предпочитают изделия, изготовленные из стекла и из ПВХ. Достоинство стеклянных дверей состоит в неподверженности отрицательному воздействию температурных колебаний и повышенной влажности воздуха в помещении, не зря их устанавливают в саунах. В жилых помещениях тонированные двери из стекла обычно используют на входе в ванную, хотя в ряде случаев они оказываются пригодными и для установки в других помещениях. Двери из ПВХ в квартирах встречаются нечасто, обычно они устанавливаются в офисах и магазинах, что объясняется их непритязательным внешним видом.
Ценовая категория
Один из важнейших критериев выбора межкомнатных дверей – их стоимость. По данной характеристике эти изделия классифицируют на следующие категории:
- Эконом-класс. В данном сегменте в основном представлены двери, изготовленные из массива сосны и покрытые экошпоном и лаком, а также ламинированные модели. Хотя они стоят недорого, однако некоторые образцы обладают высоким качеством и надежностью.
- Средний сегмент. Как правило, в качестве материалов для изготовления таких межкомнатных дверей используют МДФ и брус хвойных пород, а покрывают их шпоном дуба. Кроме того, используются и другие материалы: к примеру, широкое распространение получили двери, сделанные из массива сосны с использованием искусственного «состаривания» и покрытые лаком, который подчеркивает естественный узор древесины.
- Элитные двери. Их делают в основном из массива ольхи или дуба и покрывают шпоном, изготовленным из дорогих пород древесины. Дизайн таких изделий может быть классическим или оригинальным с использованием декоративных резных деталей. Элитные двери зачастую изготавливаются на заказ. При выборе надо принимать во внимание тот факт, что высокая цена отнюдь не гарантирует высокого качества, а потому следует проявлять бдительность и тщательно осматривать приглянувшуюся модель перед приобретением.
Основные правила выбора
Первым делом перед приобретением межкомнатной двери следует оценить особенности помещения, где ее планируется установить, включая уровень влажности, площадь, микроклимат и размеры проема. К примеру, для установки в ванной подойдут влагоустойчивые двери. Если характеристики проема отличаются от стандартных, дверь, вероятнее всего, придется делать по индивидуальному заказу.
Способ отделки дверей целесообразно выбирать в соответствии с размерами бюджета и спецификой дизайна помещения. Для простых интерьеров подойдут ламинированные изделия или двери, покрытые экошпоном. Для роскошных интерьеров с мебелью, сделанной из массива древесины, следует приобретать соответствующие двери. Необходимо помнить о том, что высококачественная дверь – это не просто добротное полотно, но и грамотное проведение всей совокупности работ, от замеров до установки.