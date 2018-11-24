Выбор межкомнатных дверей: советы, правила, особенности

Практика свидетельствует о том, что основная масса покупателей межкомнатных дверей уделяет основное внимание их внешней привлекательности. Некоторые покупатели не проявляют абсолютно никакого интереса к материалам изготовления и прочим характеристикам данных изделий.

Безусловно, дизайн имеет большое значение: он должен гармонировать с общим стилем отделки помещений.

Однако для обеспечения возможности получать удовольствие от эстетичного вида, если вы хотите купить межкомнатные двери недорого следует учитывать еще несколько важнейших критериев выбора, перечисленных ниже.

Конструкция дверей. Помимо распашных изделий, можно приобрести раздвижные или складные модели. Преимущество первых состоит в простоте конструкции и широкой распространенности, что позволяет без особого труда найти высококачественное изделие по доступной стоимости. Преимущества первых и вторых состоят в экономии пространства в помещении и в придании оригинального вида интерьеру, однако в связи со сложностью конструкции и изготовления их стоимость значительно выше. Если выбор сделан в пользу раздвижных или складных дверей, то следует убедиться в высоком качестве фурнитуры.

Способ изготовления. Шпонированные двери сделаны из массива дерева и имеют покрытие, изготовленное из тонкого среза ценных пород древесины. Их достоинство состоит в легкости ухода и нетребовательности к уровню влажности воздуха в помещении. Ламинированные изделия имеют аналогичную конструкцию, однако вместо шпона они покрыты искусственной пленкой. Двери, сделанные из массива древесины, обеспечивают возможность оформления роскошных интерьеров, однако они сложны в использовании и дорого стоят. При этом, наряду с очень дорогими изделиями, к примеру, изготовленными из дуба, производители предлагают и более доступные – к примеру, сделанные из массива сосны.

Материал изготовления. Хотя наибольшее распространение в России получили двери, изготовленные из древесины и ее производных, многие потребители предпочитают изделия, изготовленные из стекла и из ПВХ. Достоинство стеклянных дверей состоит в неподверженности отрицательному воздействию температурных колебаний и повышенной влажности воздуха в помещении, не зря их устанавливают в саунах. В жилых помещениях тонированные двери из стекла обычно используют на входе в ванную, хотя в ряде случаев они оказываются пригодными и для установки в других помещениях. Двери из ПВХ в квартирах встречаются нечасто, обычно они устанавливаются в офисах и магазинах, что объясняется их непритязательным внешним видом.

Ценовая категория

Один из важнейших критериев выбора межкомнатных дверей – их стоимость. По данной характеристике эти изделия классифицируют на следующие категории:

Эконом-класс. В данном сегменте в основном представлены двери, изготовленные из массива сосны и покрытые экошпоном и лаком, а также ламинированные модели. Хотя они стоят недорого, однако некоторые образцы обладают высоким качеством и надежностью.

Средний сегмент. Как правило, в качестве материалов для изготовления таких межкомнатных дверей используют МДФ и брус хвойных пород, а покрывают их шпоном дуба. Кроме того, используются и другие материалы: к примеру, широкое распространение получили двери, сделанные из массива сосны с использованием искусственного «состаривания» и покрытые лаком, который подчеркивает естественный узор древесины.

Элитные двери. Их делают в основном из массива ольхи или дуба и покрывают шпоном, изготовленным из дорогих пород древесины. Дизайн таких изделий может быть классическим или оригинальным с использованием декоративных резных деталей. Элитные двери зачастую изготавливаются на заказ. При выборе надо принимать во внимание тот факт, что высокая цена отнюдь не гарантирует высокого качества, а потому следует проявлять бдительность и тщательно осматривать приглянувшуюся модель перед приобретением.

Основные правила выбора

Первым делом перед приобретением межкомнатной двери следует оценить особенности помещения, где ее планируется установить, включая уровень влажности, площадь, микроклимат и размеры проема. К примеру, для установки в ванной подойдут влагоустойчивые двери. Если характеристики проема отличаются от стандартных, дверь, вероятнее всего, придется делать по индивидуальному заказу.

Способ отделки дверей целесообразно выбирать в соответствии с размерами бюджета и спецификой дизайна помещения. Для простых интерьеров подойдут ламинированные изделия или двери, покрытые экошпоном. Для роскошных интерьеров с мебелью, сделанной из массива древесины, следует приобретать соответствующие двери. Необходимо помнить о том, что высококачественная дверь – это не просто добротное полотно, но и грамотное проведение всей совокупности работ, от замеров до установки.