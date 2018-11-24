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Общество
Москва, 26.11.2018

Женское предпринимательство - тренд XXI века

«Expert Online» 2018
  • Алла Соколова - Генеральный директор Mary Kay®, Россия
предоставлено пресс-службой

Алла Соколова - Генеральный директор Mary Kay®, Россия

Развитие женского предпринимательства – один из актуальных мировых трендов в бизнес-среде. Самоидентификация и самореализация, создание стартапов, возможности для развития собственного бизнеса – все это вызывает живой отклик и составляет большой запрос не только у молодой аудитории, но и у представителей устоявшегося бизнес-сообщества.

Изменчивая экономическая ситуация является новой возможностью для поиска потенциальных решений, и в текущих условиях женское предпринимательство становится закономерным этапом развития и заметной частью новой экономической реальности. Женское предпринимательство в России – это потенциальная возможность для поиска и роста, создания новых проектов и выведения собственного бизнеса на более масштабный уровень.

В рамках сессии «CEOs Best practices от Лидеров мировых компаний» на форуме «Woman Who Matters» выступила Алла Соколова, генеральный директор Mary Kay, Россия, рассказав об инициативах в поддержку женского предпринимательства и представив проект «Секреты большого бизнеса с Mary Kay®».

«Секреты большого бизнеса с Mary Kay®» – проект, который отвечает на запросы аудитории и соответствует последним бизнес-тенденциям: это диалог представителей бизнеса, обучение, новые идеи и вдохновение для их реализации.

Философия проекта заключена в отражении равноправия женщин и мужчин с точки зрения реализации своих возможностей. Ведущие предприниматели из разных отраслей бизнеса, успешные бизнес-леди, руководители крупных корпораций, бизнес-тренеры – люди, которые создают современную экономическую обстановку – беседуют с генеральным директором Mary Kay, Россия Аллой Соколовой о трендах, об индустрии, о женском предпринимательстве.

Ключевым вопросом становится само понятие женского предпринимательства. Что это: временная тенденция или новая реальность? Каждый приглашенный гость программы отвечает на этот вопрос по-своему, вкладывая в это понятие свой опыт, свое понимание тенденций в бизнес-сообществе и логики развития индустрии.

Генеральный директор Mary Kay, Россия Алла Соколова выступает в качестве основного направляющего дискуссии, задавая тон беседы и направляя ее для раскрытия самых актуальных тем: откуда черпать новые идеи, какие ошибки могут ждать молодого предпринимателя, как бороться с профессиональным выгоранием, откуда взять силы и источники для мотивации. Все самые актуальные вопросы проходят через призму женского предпринимательства, позволяя участникам и зрителям проекта не только узнавать новое, но и сделать выводы о развитии женского бизнеса в России. Вместе с Аллой Соколовой в качестве интервьюеров выступают успешные бизнес-леди, ведущие свой бизнес с Mary Kay®, чей опыт построения собственного бизнеса важен для понимания самой сущности женского предпринимательства.

В диалоге между успешными предпринимателями, руководителями крупных компаний – мужчинами и представителями бизнеса с женской стороны всегда находится единственное верное решение и компромисс: у бизнеса нет возраста и пола. Есть идея, огромное желание для ее реализации и сильная личность, чей вклад в развитие бизнеса всегда будет началом для успешного старта.

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