Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Общество
Москва, 25.11.2018

Интроверты оказались лучшими боссами для экстравертов

Карл Моoр, профессор Desautels Faculty of Management (Университет МакГилл, Монреаль), научный сотрудник Green Templeton College (Оксфордский Университет) «Expert Online» 2018
  • Интроверты оказались лучшими боссами для экстравертов
"Эксперт"/Тимофей Яржомбек

Об интровертах в контексте лидерства говорят все больше. Мы постепенно узнаем об их присутствии среди руководителей. Тем не менее, основная часть написанной на тему лидерства литературы посвящена менеджерам-экстравертам. Надо сказать, что большей частью об экстравертах будет и все нижеследующее, но только не как о лидерах, а как о членах команд, руководимых интровертами.

В ходе проведенного нами исследования мы опросили более 300 руководителей высшего звена – и интровертами оказались более 30 процентов из них. Среди управляющих среднего и нижнего звена это число приближается к 50 процентам. То, как руководят интроверты, значительно влияет на успешность наших предприятий.

Профессор Карл Моор karl-moore-hi-res.jpg Личный архив
Профессор Карл Моор
Личный архив

Давайте рассмотрим три ключевых направления того, как интроверты могут быть успешными менеджерами для своих подчиненных-экстравертов. Главное, что мы увидим, что для этого им нужно лучше понимать своих экстравертных коллег.

Во-первых, им необходимо рассматривать характерные особенности экстравертов как их весомые преимущества, а не недостатки. в бизнесе говорят: «мы не ценим того, чего у нас нет». Да, экстраверты могут иногда увлекаться работой и создавать слишком накаленную атмосферу в коллективе. Но и они могут внести значительный вклад в работу при наличии внимательного и творческого к ним подхода, энергии и энтузиазма. Таким образом, первый шаг к эффективной работе с экстравертами заключается в том, чтобы рассматривать их как ценных членов команды,  обладающих своими особенными навыками и способностями.

Паузы позволяют интровертам использовать их главные преимущества: способность думать и анализировать. Экстраверты — и это во-вторых, также нуждаются в передышках, но у них они носят совершенно иной характер. После длительного (как им кажется) пребывания в одиночестве экстраверты нуждаются в стимуляции, иначе они впадают в летаргию. Поэтому они направляются в кафетерий за дозой кофеина, и самое главное - за разговорами и шутками, что позволяет им «зарядить батарейки». Не нужно ждать от них, что они вернутся из буфета с новым решением проблемы. Но они вернутся оттуда с новым энтузиазмом.

Способность внимательно слушать своего собеседника считается одним из традиционных преимуществ интровертов, и в отличие от экстравертов это действительно так. Суть третьего вывода заключения состоит в том, что экстравертам импонирует/необходим больший эмоциональный контакт со слушателями и собеседниками. Будь то во время шутки или рассказа, презентации слайдов в корпоративном зале заседаний или изложения идеи в ходе совещания, интроверты должны эффективно реагировать на энергичность экстравертов и внимательно слушать.

Не смотря на то, что в целом интроверты являются замечательными слушателями, иногда экстраверты воспринимают эту их способность как пассивное безучастие. Во время своей речи экстраверты возбуждены, взбудоражены своей речью и обсуждаемым предметом, поэтому требуют обратной связи в виде активного участия в беседе. Если слушатель остается спокоен, не реагирует и не участвует в обмене энергией, это может расстроить экстраверта и навести на предположение, что его идеи не нашли поддержки.

Интроверт сосредотачивается на обдумывании того, что ему говорит экстраверт, однако этого мало для хорошего руководства; активное участие — вот залог успеха. Когда экстраверт слушает другого экстраверта, он кивает, наклоняется вперед, улыбается или хмурится; он может не соглашаться, но он полностью участвует в обмене информацией.

Вероятно, у вас есть коллеги, которые ведут себя именно так, и, возможно, порой вам кажется, что они перебарщивают. Но экстраверты питаются энергией, которую генерирует аудитория, находящаяся в эмоциональном контакте с ними, и это позволяет им функционировать на полную мощность.

Итак, в этой статье я дал три ключевых совета менеджерам-интровертам, по эффективному руководству над подчиненными-экстравертами. Я надеюсь, что если менеджеры-интроверты последуют этим советам, то, помимо успеха, они заслужат благодарность сотрудников-экстравертов.

Перевод Юлии Никитиной, Desautels Faculty of Management, Университет МакГилл

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.
    2. Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
      Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
    3. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии