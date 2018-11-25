Интроверты оказались лучшими боссами для экстравертов

Об интровертах в контексте лидерства говорят все больше. Мы постепенно узнаем об их присутствии среди руководителей. Тем не менее, основная часть написанной на тему лидерства литературы посвящена менеджерам-экстравертам. Надо сказать, что большей частью об экстравертах будет и все нижеследующее, но только не как о лидерах, а как о членах команд, руководимых интровертами.

В ходе проведенного нами исследования мы опросили более 300 руководителей высшего звена – и интровертами оказались более 30 процентов из них. Среди управляющих среднего и нижнего звена это число приближается к 50 процентам. То, как руководят интроверты, значительно влияет на успешность наших предприятий.

Профессор Карл Моор Личный архив

Давайте рассмотрим три ключевых направления того, как интроверты могут быть успешными менеджерами для своих подчиненных-экстравертов. Главное, что мы увидим, что для этого им нужно лучше понимать своих экстравертных коллег.

Во-первых, им необходимо рассматривать характерные особенности экстравертов как их весомые преимущества, а не недостатки. в бизнесе говорят: «мы не ценим того, чего у нас нет». Да, экстраверты могут иногда увлекаться работой и создавать слишком накаленную атмосферу в коллективе. Но и они могут внести значительный вклад в работу при наличии внимательного и творческого к ним подхода, энергии и энтузиазма. Таким образом, первый шаг к эффективной работе с экстравертами заключается в том, чтобы рассматривать их как ценных членов команды, обладающих своими особенными навыками и способностями.

Паузы позволяют интровертам использовать их главные преимущества: способность думать и анализировать. Экстраверты — и это во-вторых, также нуждаются в передышках, но у них они носят совершенно иной характер. После длительного (как им кажется) пребывания в одиночестве экстраверты нуждаются в стимуляции, иначе они впадают в летаргию. Поэтому они направляются в кафетерий за дозой кофеина, и самое главное - за разговорами и шутками, что позволяет им «зарядить батарейки». Не нужно ждать от них, что они вернутся из буфета с новым решением проблемы. Но они вернутся оттуда с новым энтузиазмом.

Способность внимательно слушать своего собеседника считается одним из традиционных преимуществ интровертов, и в отличие от экстравертов это действительно так. Суть третьего вывода заключения состоит в том, что экстравертам импонирует/необходим больший эмоциональный контакт со слушателями и собеседниками. Будь то во время шутки или рассказа, презентации слайдов в корпоративном зале заседаний или изложения идеи в ходе совещания, интроверты должны эффективно реагировать на энергичность экстравертов и внимательно слушать.

Не смотря на то, что в целом интроверты являются замечательными слушателями, иногда экстраверты воспринимают эту их способность как пассивное безучастие. Во время своей речи экстраверты возбуждены, взбудоражены своей речью и обсуждаемым предметом, поэтому требуют обратной связи в виде активного участия в беседе. Если слушатель остается спокоен, не реагирует и не участвует в обмене энергией, это может расстроить экстраверта и навести на предположение, что его идеи не нашли поддержки.

Интроверт сосредотачивается на обдумывании того, что ему говорит экстраверт, однако этого мало для хорошего руководства; активное участие — вот залог успеха. Когда экстраверт слушает другого экстраверта, он кивает, наклоняется вперед, улыбается или хмурится; он может не соглашаться, но он полностью участвует в обмене информацией.

Вероятно, у вас есть коллеги, которые ведут себя именно так, и, возможно, порой вам кажется, что они перебарщивают. Но экстраверты питаются энергией, которую генерирует аудитория, находящаяся в эмоциональном контакте с ними, и это позволяет им функционировать на полную мощность.

Итак, в этой статье я дал три ключевых совета менеджерам-интровертам, по эффективному руководству над подчиненными-экстравертами. Я надеюсь, что если менеджеры-интроверты последуют этим советам, то, помимо успеха, они заслужат благодарность сотрудников-экстравертов.

Перевод Юлии Никитиной, Desautels Faculty of Management, Университет МакГилл