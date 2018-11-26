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Москва, 26.11.2018

Экономисты назвали россиянам лучший период для трат

«Expert Online» 2018

У россиян в ближайшие дни есть прекрасная возможность совершить все необходимые покупки, поменять рубли на валюту, купить по выгодной цене туристические путевки, билеты и бытовую технику, рассказала «Российской газете» Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента «Альпари».

«Для рублевых пар конец ноября, по всей видимости, будет удачным, несмотря на низкую стоимость нефти. Существенное облегчение рынку принесла новость, что Конгресс США не успевает рассмотреть законопроект о новых санкциях до конца года и вернется к этому вопросу лишь в следующем году. Таким образом, связанные с этим риски переносятся на конец зимы - начало весны 2019 года», - рассказала аналитик.

В этой связи  самым благоприятным периодом для покупок валюты являются последние пять дней ноября с 26 по 30 ноября включительно. Это же время благоприятно для покупки иностранных товаров, заграничных туров. Затем ситуация может измениться не в лучшую сторону, считает экономист.

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