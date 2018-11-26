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Москва, 26.11.2018

Эксперты назвали города РФ с самым высоким качеством жизни

«Expert Online» 2018

Эксперты Финансового университета при Кабмине РФ, оценив объёмы строительства жилья, уровень медицинского обслуживания населения, работу служб жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а также уровень среднего дохода жителей в регионах, составили ТОП-10 городов России с самым высоким качеством жизни.

Возглавила этот престижный рейтинг Тюмень. Несмотря на то, что этот сибирский город не выиграл ни по одному из параметров, во всех рейтингах университета он вошёл в ТОП-10 российских городов. Поэтому по итоговому индексу Тюмень заняла первое место, пишет «Российская газета».

Второе место у столицы Чеченской республики – города Грозный, который лучший в таких номинациях, как качество дорог, работа ЖКХ, объём строительства и удобство для жизни местных жителей.

Замыкает тройку лидеров Москва. По мнению экспертов, в российской столице одно из лучших в нашей стране медицинское обслуживание, приличный уровень работы ЖКХ, а также высокий доход населения.

В список городов с самым высоким качество жизни также вошли: Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

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