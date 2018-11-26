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Москва, 27.11.2018

Эксперты назвали самые непьющие регионы РФ

«Expert Online» 2018

Эксперты проекта «Трезвая Россия» опубликовали на своём официальном сайте традиционный рейтинг самых непьющих регионов нашей страны.

Для этого они проанализировали такие критерии, как число умерших от отравления спиртными напитками; количество преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения; количество нарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции. 

В итоге, лидером рейтинга стала Чечня. Именно здесь, по данным экспертов, меньше всего в России употребляют алкоголь. Далее расположились Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия.

При этом самыми пьющими регионами страны стали Чукотка, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалин и Коми.

Ранее сообщалось, что согласно рейтингу специалистов Финансового университета при российском правительстве, городами с самым высоким качеством жизни в нашей стране стали Тюмень, Грозный и Москва.

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