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Культура
Москва, 27.11.2018

Фестиваль польской культуры в Москве 30/100

«Expert Online» 2018
  • Фестиваль польской культуры в Москве 30/100
предоставлено пресс-службой

В 2018 году Польша отмечает 100-летие восстановления польского государства, а Польский Культурный Центр в Москве - 30-летие своего создания. В честь юбилеев в столице пройдут 30 событий, знаменующих культурные связи Польши и России.

Стартует фестиваль с литературной программы. В рамках крупнейшей книжной ярмарки Non/Fiction 1-2 декабря будут представлены издания современной польской литературы на русском языке, пройдут презентации исторических проектов.

3 декабря в РГГУ пройдет семинар, посвященный поэту Збигневу Херберту.

Вечер 4 декабря в Музее ГУЛАГа будет посвящен воспоминаниям о художнике и писателе Юзефе Чапском. О его жизни и творчестве расскажут биограф Анджей Франашек, главный редактор журнала «Новая Польша» Петр Митцнер, а также  поэт и переводчик Анастасия Векшина.

Вторую волну фестиваля можно назвать театральной. 1-2 декабря в Театре на Покровке будут читать польские пьесы в рамках проекта Femina Assoluta. На фестивале NET покажут две польских постановки:  9 декабря - рэп-читку книги Дороты Масловской “Другие люди” (с участием автора, режиссер Войтек Урбанский),  12 декабря -  спектакль Марты Гурницкой “Гимн любви”.

11 декабря в Электротеатре Станиславский свою книгу “История польского театра” представит известный театровед Дариуш Косинский.

14-17 декабря Иван Вырыпаев представит свой спектакль “Иранская конференция”, который он поставил в Драматическом Театре Варшавы (ранее в Москве эту пьесу показывали только в виде читок).

Говоря о польской культуре, невозможной обойти и польский кинематограф.
6 декабря в ПКЦ зрители смогут увидеть документальный фильм Ксении и Кирилла Сахарновых “Наталья Горбаневская: Я не героиня”. В рамках кинолектория «Советское искусство 50-70-х гг. в европейском контексте. Я могу говорить» в кинозале Государственного Института Искусствознания состоятся показы фильмов:«Канал» Анджея Вайды (12 декабря ) и «Последний день лета» Тадеуша Конвицкого (а 19 декабря).

В музыкальной программе фестиваля:

            - Органный концерт  Марека Стефаньского в Кафедральном соборе на Малой Грузинской (5 декабря);

            - Концерт Capella Cracoviensis в Зале Чайковского и Петра Андершевского в Консерватории (17 декабря);

            - Концерт Capella Cracoviensis в Кафедральном Соборе (18 декабря).

   Официальная программа 30-летия ПКЦ:

            -   Конференция “Перекрёсток Россия - Польша. Островки диалога”  (с участием выдающихся деятелей культуры обеих стран: Ивана Вырыпаева, Кшиштофа Занусси и др.) - 18 декабря.

      -   Семинар “Мицкевич - 2018” в музее “Русский Парнас” - 18 декабря.

      -   Фотовыставка “Однофамильцы” (официальная презентация - 18 декабря, открытие - 20 декабря).

Подробнее обо всех мероприятиях Фестиваля польской культуры 30/100 можно узнать на сайте: http://kulturapolshi.ru/

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