Курс доллара: чем грозит «сюрприз» от ФРС

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. сделали расчеты, как изменения в денежной политике США могут могут повлиять на курс доллара. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно оценкам экспертов, если американский регулятор "неожиданно" повысит ставку на 1,5%, курс доллара вырастет на на 4% в 2019 году. Одновременно вырастут доходности 10-летних казначейских облигаций на 45 базисных пунктов и упадут цены на акции США на 9%. Если ожидаемые параметры сохранятся (большинство аналитиков прогнозирует 1%-е повышение ставки), это окажет нейтральное воздействие на курс доллара. А смягчение денежной политики будет играть на ослабление американской валюты.

В понедельник американский доллар подешевел против корзины других основных валют, а курсы фунта и евро выросли на фоне снижения опасений по поводу проекта бюджета Италии на следующий год. Инвесторы сохраняют осторожность из-за угрозы геополитических рисков, нависающих над фондовыми рынками.

Индекс доллара США к 13:57 МСК торгуется на уровне 96,62, отступив от максимума за неделю 96,96, зафиксированного на ночных торгах.

Курс рубля снижается на ухудшении геополитического фона, при этом пик налоговых платежей и отскок вверх нефтяных котировок смягчают давление на отечественную валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.10 мск понедельника рос на 33 копейки — до 66,53 рубля, курс евро — на 59 копеек — до 75,64 рубля.