США сделали резкие заявления по инциденту в Керченском проливе

США обвинили Россию в нарушении международного права и потребовали от нее добиваться деэскалации ситуации в районе Керченского пролива.

Постпред США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник назвала действия российских пограничников в отношении украинских кораблей «возмутительным нарушением суверенной украинской территории» и призвала Москву снизить напряженность, спровоцированную ее «высокомерным» актом.

"Я говорила сегодня с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Майклом Помпео, которые выразили озабоченность сложившейся ситуацией на самом высоком уровне, - приводит слова Хейли ТАСС. - Помехи законному украинскому транзиту через Керченский пролив - это нарушение международного права".

По ее мнению, международное сообщество должно осудить действия России. "Еще в мае США осудили строительство Керченского моста, а в августе США осудили помехи, которые Россия чинит международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе. США будут и впредь поддерживать Украину", - подчеркнула Хейли, добавив, что США приветствовали бы нормальные отношения с Россией, о чем уже заявлял президент Трамп.

"Дальнейшие провокации России в районе Керченского пролива приведут лишь к ухудшению ситуации", - заметила она.

США выразили "глубокую озабоченность" по поводу ситуации в районе Азовского моря и заявили о поддержке Украины.



"Мы едины в том, чтобы противостоять попыткам России обсуждать серьезный рост напряженности в Керченском проливе в рамках пункта повестки дня, обозначенного как нарушение границ Российской Федерации, - заявила она, выступая с совместным заявлением от имени США, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании. - Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу инцидента, который представляет собой опасную эскалацию и нарушение международного права".

Россия в свою очередь не стала выступать с официальным заявлением в ходе обсуждения вопроса, инициированного Украиной, по теме "нарушение границ" в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Ранее в понедельник Совбез ООН проголосовал против рассмотрения вопроса, запрошенного Россией, по ситуации в Керченском проливе."Поскольку вы (члены СБ) поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины под неподходящим для нашей дискуссии пунктом повестки дня (нарушение границ)", — сказал Полянский.

накануне корабли ВМС Украины, которые рано утром вышли из порта Одессы, нарушили границу нашей страны и вошли в территориальные воды РФ. Для предотвращения провокационных действий украинских судов, российская сторона после многочисленных предупреждений открыла по ним огонь. В результате три человека были ранены, а сами корабли были задержаны и отбуксированы в Керчь.