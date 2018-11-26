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Москва, 26.11.2018

В Кремле прокомментировали инцидент с украинскими кораблями

«Expert Online» 2018

В Кремле назвали опасной провокацией инцидент с украинскими кораблями.

«Речь идёт об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, на эту тему готовится развёрнутое заявление МИД.

25 ноября, украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» попытались проникнуть в территориальные воды России, и при этом суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ немедленно остановиться и совершали опасное маневрирование. В результате корабли были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Украинский СНБО инициировал введение воеенного положения на Украине. Рада рассмотрит этот вопрос сегодня в 16:00.

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