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Москва, 26.11.2018

Киев привел армию в полную боевую готовность

«Expert Online» 2018
  • Киев привел армию в полную боевую готовность
РИА новости

Минобороны Украины отреагировало на планы властей страны ввести военное положение после конфликта в Керченском проливе, в этой связи начальник Генштаба страны отдал распоряжение о приведении соединений и частей национальной армии в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба военного ведомства. В заявлении сообщается, что распоряжение было отдано на основании решения Совета национальной безопасности и обороны о введении режима военного положения.

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность "полная"», - цитирует ТАСС заявление.

Уточняется, что верховная рада Украины сегодня рассмотрит законопроект о введении военного положения сроком на 60 суток. Президент Порошенко подчеркнул, что это не означает немедленную мобилизацию армии и начало наступательных действий.

Напомним украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» попытались проникнуть в  в территориальные воды России, и при этом суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ немедленно остановиться и совершали опасное маневрирование. В результате корабли были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

После совершения провокаций проход через Керченский пролив для гражданских судов был закрыт. Гендиректор «Крымских морских портов» Алексей Волков ранее сообщил агентству, что Керчь-Еникальский канал открыли для движения около 04:00 мск.

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