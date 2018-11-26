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Москва, 26.11.2018

Лавров сообщил о нагнетании напряжённости вблизи границ РФ

«Expert Online» 2018

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства, обращаясь к участникам 12-го Европейского русского форума в Европарламенте – заявил, что в настоящее время некоторые европейские государство, а также США нагнетают напряженность вблизи границ РФ.

По его словам, это приводит к атмосфере стратегической неопределенности, а также к ситуации, когда «точка невозврата» может быть пройдена, передаёт РИА Новости.

При этом Лавров подчеркнул, что это прямое следствие линии по расширению НАТО на Восток, а также созданию новых разделительных линий в Старом Свете.

«Мы исходим из безальтернативности «капитального ремонта» общеевропейского дома во имя его мира и процветания», – резюмировал министр иностранных дел России, добавив, что работа очередного Европейского русского форума, направленная на поддержание доверия и взаимопонимания между народами, заслуживает большого уважения. 

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