Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 26.11.2018

Мэй и Меркель сравнили свои чувства от Brexit

«Expert Online» 2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не испытывает грусти от выхода Британии из состава ЕС, тогда, как  канцлер ФРГ Ангела Меркель сожалеет о Brexit, цитирует РИА «Новости» ответ на соответствующий вопрос журналистов в ходе  брифинга, посвященного саммиту по Brexit.

«Нет, но я осознаю, что некоторые, как в ЕС, так и в Великобритании, чувствуют это», — сказал Мэй.

По словам Мэй, Brexit — это выбор британского народа. Отдельно она подчеркнула, что стране удастся вернуть контроль над границами, сельским хозяйством и другими сферами.

Официально Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта следующего года. Мэй добавила, что Лондону удалось добиться от ЕС выгодных условий при Brexit.

Ранее сообщалось, что Меркель прокомментировала итоги саммита ЕС по Brexit.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. США хотят присвоить 1800 км российской территории
      США хотят присвоить 1800 км российской территории
    2. Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
      Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
    3. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.