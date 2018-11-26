Мэй и Меркель сравнили свои чувства от Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не испытывает грусти от выхода Британии из состава ЕС, тогда, как канцлер ФРГ Ангела Меркель сожалеет о Brexit, цитирует РИА «Новости» ответ на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга, посвященного саммиту по Brexit.

«Нет, но я осознаю, что некоторые, как в ЕС, так и в Великобритании, чувствуют это», — сказал Мэй.

По словам Мэй, Brexit — это выбор британского народа. Отдельно она подчеркнула, что стране удастся вернуть контроль над границами, сельским хозяйством и другими сферами.

Официально Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта следующего года. Мэй добавила, что Лондону удалось добиться от ЕС выгодных условий при Brexit.

Ранее сообщалось, что Меркель прокомментировала итоги саммита ЕС по Brexit.