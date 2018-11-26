Меркель отреагировала на инцидент в Керченском проливе

Пресс-секретарь канцлера Германии Штеффан Зайберт призвал Россию освободить украинских моряков и корабли, задержанных российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе.



Представитель Меркель призвал также обе стороны начать диалог, чтобы разобраться в этом деле и смягчить напряженность. Он отметил, что по воскресному инциденту возникают «серьезные вопросы, прежде всего касающиеся использования военной силы российскими военными, для которых, на основании известных нам до сих пор фактов, никаких оснований не было».

Согласно пресс-службы президента Украины, канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с инцидентом в Керченском проливе в ходе телефонного разговора с Петром Порошенко и заверила, что сделает все для деэскалации ситуации.

"Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации", - написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Facebook.

По его словам, Порошенко проинформировал Меркель "о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, в том числе о введении режима военного положения".

Стоит отметить, что Ангела Меркель пока лично не делала публичных заявлений по инциденту в Керченском проливе.

Напомним, накануне корабли ВМС Украины, которые рано утром вышли из порта Одессы, нарушили границу нашей страны и вошли в территориальные воды РФ. Для предотвращения провокационных действий украинских судов, российская сторона после многочисленных предупреждений открыла по ним огонь. В результате три человека были ранены, а сами корабли были задержаны и отбуксированы в Керчь.