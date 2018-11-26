Morgan Stanley рассказал, куда вкладывать деньги в 2019 году

Куда более прибыльными, по мнению американских банкиров, обещают быть акции компаний развивающихся стран. Такой прогноз, с одной стороны, подразумевает стабилизацию развивающихся экономик, а с другой, замедление темпов роста американской экономики.
Этот год на рынках ценных бумаг развивающихся экономик выдался бурным. Однако, как следует из исследования аналитиков Morgan Stanley «Глобальный стратегический прогноз – 2019», в следующем году ситуация должна стабилизироваться. В исследовании статус акций развивающихся экономик повышен, а американских – понижен. Поэтому в следующем году банк намерен отдавать предпочтение акциям компаний развивающихся стран перед компаниями из США.
«Полагаем, что медвежий рынок идеально подходит для развивающихся экономик,- говорится в прогнозе.- Мы увеличиваем вложения в акции компаний из развивающихся стран».
Большинство инвесторов в 2018 году выводили деньги из развивающихся экономик и покупали акции американских компаний. Одновременно с этим резко ухудшилась экономическая обстановка в таких развивающихся странах, как Турция и Аргентина, что было дополнительной причиной продавать акции компаний развивающихся экономик. В результате индекс MSCI Emerging Markets Index снизился за 10,5 месяцев этого года почти на 16%.
Однако в главном сценарии Morgan Stanley этот индекс должен вырасти к декабрю 2019 года на 8% по сравнению с нынешними показателями. Для сравнения прогноз на то же время по S&P 500 и MSCI Europe Index вдвое ниже – 4%.
Morgan Stanley отдает предпочтение акциям компаний развивающихся стран перед американскими, потому что прогнозирует в следующем году для них стабильный рост. Что же касается США, то развитие первой экономики планеты замедлится с 2,9% в этом году до 2,3% в 2019 г. В 2020 г. американскую экономику ждет очередное замедление темпов развития – до 1,9%. Это замедление наверняка скажется на долларе. Ослабление главной мировой валюты даст передышку тем развивающимся странам, у которых большая часть госдолга находится как раз в долларах.
Согласно прогнозу рост экономик развивающихся стран в 2019 году слегка замедлится с 4,8% в этом году до 4,7%, а в 2020 г. – вновь поднимется до 4,8%.
В «переоцененные» страны, т.е. в страны, акции компаний которых завышены, Morgan Stanley включил Бразилию, Таиланд, Индонезию, Индию, Перу и Польшу, а в список «недооцененных» попали Мексика, Филиппины, Колумбия, Греция и ОАЭ. Банковские аналитики также отдают предпочтение так называемым акциям стоимости, т.е. акциям компаний, которые торгуются ниже предполагаемой цены, перед акциями роста, бумагами компаний, которые обладают потенциалом для роста.
Несмотря на потенциал для роста стоимости акций, особенно на развивающихся рынках Morgan Stanley вовсе не испытывает какой-то эйфории по отношению к ценным бумагам. Отношение к ним банка в следующем году сами банкиры называют «нейтральным». Так же, как отношение к гособлигациям. Аналитики банка приводят три причины, заставляющие их относиться к акциям в следующем году осторожно. Во-первых, в 2019 г. существуют серьезные риски снижения темпов развития глобальной экономики. Во-вторых, потенциальный рост прибыли компаний в масштабах всей планеты значительно снизился. Особенно заметна эта тенденция в Китае и Европе. И наконец, в-третьих, в исследовании обращается внимание на усиление давления на компании в связи с ростом зарплат сотрудников и стоимости финансовых услуг, которые ограничат рост их прибыли в перерасчете на акцию.