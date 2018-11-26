Morgan Stanley рассказал, куда вкладывать деньги в 2019 году

Куда более прибыльными, по мнению американских банкиров, обещают быть акции компаний развивающихся стран. Такой прогноз, с одной стороны, подразумевает стабилизацию развивающихся экономик, а с другой, замедление темпов роста американской экономики.

Этот год на рынках ценных бумаг развивающихся экономик выдался бурным. Однако, как следует из исследования аналитиков Morgan Stanley «Глобальный стратегический прогноз – 2019», в следующем году ситуация должна стабилизироваться. В исследовании статус акций развивающихся экономик повышен, а американских – понижен. Поэтому в следующем году банк намерен отдавать предпочтение акциям компаний развивающихся стран перед компаниями из США.

«Полагаем, что медвежий рынок идеально подходит для развивающихся экономик,- говорится в прогнозе.- Мы увеличиваем вложения в акции компаний из развивающихся стран».

Большинство инвесторов в 2018 году выводили деньги из развивающихся экономик и покупали акции американских компаний. Одновременно с этим резко ухудшилась экономическая обстановка в таких развивающихся странах, как Турция и Аргентина, что было дополнительной причиной продавать акции компаний развивающихся экономик. В результате индекс MSCI Emerging Markets Index снизился за 10,5 месяцев этого года почти на 16%.

Однако в главном сценарии Morgan Stanley этот индекс должен вырасти к декабрю 2019 года на 8% по сравнению с нынешними показателями. Для сравнения прогноз на то же время по S&P 500 и MSCI Europe Index вдвое ниже – 4%.

Morgan Stanley отдает предпочтение акциям компаний развивающихся стран перед американскими, потому что прогнозирует в следующем году для них стабильный рост. Что же касается США, то развитие первой экономики планеты замедлится с 2,9% в этом году до 2,3% в 2019 г. В 2020 г. американскую экономику ждет очередное замедление темпов развития – до 1,9%. Это замедление наверняка скажется на долларе. Ослабление главной мировой валюты даст передышку тем развивающимся странам, у которых большая часть госдолга находится как раз в долларах.

Согласно прогнозу рост экономик развивающихся стран в 2019 году слегка замедлится с 4,8% в этом году до 4,7%, а в 2020 г. – вновь поднимется до 4,8%.

В «переоцененные» страны, т.е. в страны, акции компаний которых завышены, Morgan Stanley включил Бразилию, Таиланд, Индонезию, Индию, Перу и Польшу, а в список «недооцененных» попали Мексика, Филиппины, Колумбия, Греция и ОАЭ. Банковские аналитики также отдают предпочтение так называемым акциям стоимости, т.е. акциям компаний, которые торгуются ниже предполагаемой цены, перед акциями роста, бумагами компаний, которые обладают потенциалом для роста.