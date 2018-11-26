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Москва, 26.11.2018

Московский ювелирный завод представляет новую коллекцию украшений ROYAL

«Expert Online» 2018
  • Московский ювелирный завод представляет новую коллекцию украшений ROYAL

В центре внимания – яркие бриллианты, сочные изумруды, алые рубины, небесные сапфиры и нежные танзаниты. Великолепие крупных камней разнообразной огранки подчёркнуто уникальным дизайном и блеском россыпи бриллиантов. Название коллекции отсылает к ювелирным украшениям королевских домов, для которых использовались лучшие драгоценные камни высокого качества.

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За драгоценными камнями уже давно и прочно закрепился статус вечных ценностей. Украшения ROYAL, как и королевские драгоценности, подчёркивают индивидуальность и исключительность своего владельца.

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Месторождения природных камней часто расположены в экзотических странах. Это значит, что у вас есть уникальная возможность обладать камнем, который прошел через миллионы лет и километров со дня своего образования, чтобы попасть к вам в руки. 

Кроме того, месторождения постепенно себя исчерпывают, и это говорит о том, что ювелирные украшения коллекции ROYAL –crème de la crème мира драгоценных камней.

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