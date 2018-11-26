Эксперт: России стоит ждать обвала рубля из-за захвата украинских кораблей

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Альпари» Александр Разуваев считает, что захват украинских кораблей по итогам инцидента в Керченском проливе обернется для России новыми санкциями, а также обвалом курса рубля. Аналитика цитирует «Лента.ру».

«Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться российского рублевого суверенного долга, плюс все это накладывается на падение цен на нефть», — сообщил Разуваев. Также аналитик уверен, что вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании возрастает. При этом, в случае введения жестких санкций и невмешательстве Банка России в торги, падение курса рубля к радости российского бюджета составит 10-15%.

Разуваев призывает помнить и про украинский газовый транзит, с которым не решен вопрос пока не завершены проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«При этом объективно вся эта ситуация показывает Украину как ненадежного партнера в вопросах транзита энергоносителей», — пояснил Разуваев.

По мнению аналитика, очередное обострение отношений между Украиной и Россией негативно отразится и на стоимости акций госкомпании «Газпром».

Напомним, в воскресенье, 25 ноября пограничниками ФСБ России были задержаны три украинских корабля. Инцидент произошел в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива. Киев рассматривает это как «акт военной агрессии», Москва, в свою очередь, называет меры вынужденными из-за нарушениия украинскими моряками российской государственной границы.