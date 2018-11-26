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Экономика
Москва, 26.11.2018

Нефтяное благополучие России под угрозой

«Expert Online» 2018
  • Коллеги, наверное, сейчас дружески подшучивают над российским "министром нефти" Александром Новаком. но вскоре и им может стать не до смеха
Михаил Метцель/ТАСС

Коллеги, наверное, сейчас дружески подшучивают над российским "министром нефти" Александром Новаком. но вскоре и им может стать не до смеха

Годовой восходящий тренд по Brent сломался на фоне ряда факторов, которые оставляют минимум шансов на вовзращение нефтяных цен обратно к росту

В пятницу, 23 ноября 2018 года, цены на нефть марки Brent обвалилась на 5,9% и впервые с октября 2017 года оказалась ниже 60 долларов за баррель. Сорт WTI рухнул еще более значительно – на 7,71%, до 50,42 доллара за баррель. Таким образом, подсчитали «Ведомости», за 1,5 месяца Brent подешевела на 31,9% с пиковых значений в начале октября этого года, а WTI – на 34%.

Основным фактором падения стоимости сырья участники рынка называют то, пишет Finanz, что США и Саудовская Аравия довели собственную добычу до исторических максимумов: 11,7 и 11 млн баррелей в сутки, а в сумме с начала года добавили 2,9 млн баррелей новых ежедневных поставок. Это вдвое больше, чем вырос мировой спрос (1,4 млн баррелей в день). При этом избыток достиг критических 1,2 млн баррелей в день — 5-6 супертанкеров в неделю, оценивает JPMorgan. Именно настолько, как считают в крупнейшем в США банке, ОПЕК нужно сократить добычу, чтобы остановить «крутое пике».

Впрочем, утром в понедельник сырье постепенно старается отыграть резкое падение. Так, январские фьючерсы на нефть марки Brent к 7:48 мск увеличились на 1,6%, до 59,74 доллара за баррель. Котировки январского контракта на нефть WTI выросли на 1%, до 50,93 доллара за баррель.

В нефти работает сразу несколько факторов, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна бодрова. Первый — накопленный «багаж» негатива, на который слишком долго не обращали внимание. Второй — сила доллара США. Третий — техническая составляющая, которая демонстрирует слом годового восходящего канала по баррелю Brent. В совокупности с чувствительностью рынка и колоссальным количеством эмоциональных «новичков», торгующих внутри дня, мы и получили высокий уровень волатильности в активе.

Предыдущие семь недель подряд нефть действительно демонстрировала падение, которое особенно усилилось на прошлой неделе, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Неделя началась с вялого отскока, но покупки слишком малозначительны, чтобы переломить тенденцию. Ценой легко манипулировать, это продемонстрировал твит Дональда Трампа, который был одним из решающих импульсов для продаж на нефтяном рынке, и который появился в нужный момент, когда и остальной новостной фон был на стороне продавцов нефтяных контрактов.

Рынок начал осознавать: предложение нефти, оказывается, будет больше, чем ожидалось, во-первых, потому что соглашение OPEC соблюдается уже далеко не идеально, а всего лишь на 78%, по мнению самой организации. Пришло осознание, что санкции против Ирана, скорее всего, не будут такими действенными, как ожидалось. Страна, более 40 лет находившаяся под санкциями, нашла действенные способы их обходить и ее методы борьбы против санкций становятся все изощренней, при этом Иран готовы поддерживать азиатские партнеры. Торговая война с Китаем, которую начали США, скорее всего, тоже приведет к снижению потребления нефти в Поднебесной, а значит, рынок ждет некоторое перенасыщение, на которое он, конечно, реагирует снижением цен. До цены отсечения 45 долларов, заложенной в российском бюджете, осталось не так уж и много: ей достаточно упасть от 60 долларов еще на 25%.

Пока, добавляет Анна Бодрова, влияние падения цены на нефть на российский бюджет смешанное. С одной стороны, за этот год казна накопила достаточно денег, профицит бюджета все еще присутствует. С другой, при цене за баррель ниже 60 долларов бюджет больше не будет получать сверхдоходов. Для экономики это не самая лучшая новость, тем более, в свете предстоящего роста НДС, который потянет за собой разгон инфляции и падение активности потребителей. Пока ситуация с бюджетом не выглядит критичной, при сегодняшних ценах на нефть казна сохранит задел прочности еще на 3-6 месяцев, уверена аналитик.

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