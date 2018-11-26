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Москва, 26.11.2018

Опрос показал, как японцы относятся к диалогу о мирном договоре с Россией

«Expert Online» 2018

Как показал опрос японской газета «Никкэй», 67% граждан Японии положительно воспринимают договор Владимира Путина и премьера Синдзо Абэ об ускорении диалога по мирному договору на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Уточняется, что опрос прошел 23-25 ноября, респонденты выбирали путем случайной выборки компьютера.

Против выступил лишь 21% респондентов. В целом, если сравнивать с октябрем текущего года, пишет издание, то поддержка правительства в этом вопросе выросла на три процентных пункта и составила 51%.

Напомним, что российско-японские отношения на протяжении многих лет омрачает отсутствие мирного договора после окончания Второй мировой войны. Токио  заявляет свои права на  четыре острова юга Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.

Москва в свою очередь, придерживается позиции, что точку в данном споре поставила советско-японская декларация, которая была подписана в 1956 году.

Япония всегда считала, что документ стал частичным решением проблемы и никогда не отказывалась от претензий на все острова.

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