Опрос показал, как японцы относятся к диалогу о мирном договоре с Россией

Как показал опрос японской газета «Никкэй», 67% граждан Японии положительно воспринимают договор Владимира Путина и премьера Синдзо Абэ об ускорении диалога по мирному договору на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Уточняется, что опрос прошел 23-25 ноября, респонденты выбирали путем случайной выборки компьютера.

Против выступил лишь 21% респондентов. В целом, если сравнивать с октябрем текущего года, пишет издание, то поддержка правительства в этом вопросе выросла на три процентных пункта и составила 51%.

Напомним, что российско-японские отношения на протяжении многих лет омрачает отсутствие мирного договора после окончания Второй мировой войны. Токио заявляет свои права на четыре острова юга Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.

Москва в свою очередь, придерживается позиции, что точку в данном споре поставила советско-японская декларация, которая была подписана в 1956 году.

Япония всегда считала, что документ стал частичным решением проблемы и никогда не отказывалась от претензий на все острова.