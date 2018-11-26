«Пакет» против подлодок: в США оценили новое российское оружие

Новым российским противолодочным системам «Пакет» нет аналогов в мире, пишет американский журнал National Interest.

Издание переводит название комплекса как «набор» из-за наличия у системы составляющих, которые возможно модифицировать без изменения системы полностью.

Так в «Пакет» включены гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей, пусковая установка, которая снабжена противолодочными торпедами с тепловыми головками самонаведения.

Отмечается, что благодаря одинаковому размеру количество каждой из них в пусковой установке легко регулируется, а дальность действия составляет десять тысяч и 800 метров соответственно.

Таким образом, резюмирует издание, «Пакет» благодаря универсальности и наступательно-оборонительным возможностям является уникальным и не имеющим аналогов в мире.

Среди зарубежных аналогов издание приводит в пример американскую систему защиты надводных кораблей от торпед (SSTD), которая также использует акустические датчики, а также индийскую противоторпедная система Mareech. При этом автор уточняет, что оба комплекса не подразумевают противолодочную защиту.

По версии журнала, «Пакеты» уже установлены на пяти кораблях «Стерегущий», далее система может быть доставлена на остальные восемь кораблей этого класса. В дальнейшем Россия может начать экспортировать комплексы.