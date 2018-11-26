Вашингтон проиграл Пекину на Тайване

Региональные выборы на Тайване закончились разгромом правящей партии, выступающей за независимость острова. Их результаты могут оказать существенное влияние на обстановку в регионе.

Прошедшие в субботу на Тайване местные выборы закончились серьезным поражением правящей Демократической Прогрессивной партии (DPP). Победу одержала Китайская Национальная партия (Гоминьдан, КМТ), которая в отличие от прогрессивных демократов выступает за добрососедские отношения с материковым Китаем и теперь имеет очень хорошие шансы победить на предстоящих через два года президентских выборах.

В Пекине и Вашингтоне, где за выборами на Тайване следили с большим вниманием, к их результатам отнеслись по-разному: в КНР поражению DPP, как нетрудно догадаться, рады; а в США – восприняли их, как собственное поражение.

Перед субботними выборами DPP контролировала 13 из 22 тайваньских городов и уездов. После выборов демократы сохранили большинство лишь в шести. Причем, потеряны два крупнейших после столицы Тайбэя города – Гаосюн и Тайчжун. Особенно обидна для сторонников DPP потеря Гаосюна, который всегда был главным оплотом партии. О масштабах поражения Демократической Прогрессивной партии красноречиво говорит и то, что президент Цай Инвэнь сразу после объявления результатов ушла с поста лидера партии.

Поражение DPP означает недовольство избирателями тем, что делает правящая партия. По мнению наблюдателей, наряду с серьезными проблемами в экономике очень важная причина недовольства – рост напряженности в отношениях с материковым Китаем в последние два года, после того, как в 2016 году прогрессивные демократы пришли к власти. Тайваньцы, конечно, ценят свою независимость и демократию, но стабильность и мир в Тайваньском проливе они ценят, похоже, еще сильнее. Не удивительно, что согласно опросам накануне выборов рейтинг Цай Инвэнь был ниже 30%. Перед выборами в 2016 г. она обещала ничего не менять в отношениях с Пекином. Однако слово не сдержала и с первых же дней пребывания у власти заняла жесткую позицию в вопросах независимости острова и полностью отказалась от пекинской политики «одного Китая», с которой в целом соглашаются гоминьдановцы и главная идея которой – мирное объединение двух Китаев в один.

Гоминьдан в отличие от DPP выступает за более тесные экономические связи с КНР и, как нетрудно догадаться, является в Пекине «фаворитом». В китайском руководстве предпочитают иметь дело с КМТ, опять же в отличие от демократов избегающего без особой нужды говорить о независимости острова, который в Пекине считают отколовшейся провинцией, а не независимым государством.

Можно с полным основанием говорить, что отношения между Пекином и Тайбэем в 2008-16 годах, когда у власти на Тайване находился Гоминьдан, развивались поступательно. Можно вспомнить, например, историческую встречу в Сингапуре в 2015 году между лидерами двух стран: Председателем КНР Си Цзиньпином и тогдашним президентом Тайваня или, как он официально называется – Китайской Республики, Ма Инцзю.

В тайваньской и западной прессе накануне выборов много писали о якобы имевшем место вмешательстве КНР с целью повлиять на их результат благодаря, главным образом, экономическому давлению. Наиболее простой метод, к которому в подобных случаях нередко прибегают в Пекине, резко ограничивать число китайских туристов, составляющих львиную долю интуристов на Тайване.

Естественно, Пекин не ограничился только мерами экономического давления. В последние два года участились полеты истребителей и бомбардировщиков ВВС КНР вокруг «мятежного» острова, а на берегу Тайваньского пролива появились ракеты, направленные на остров.

Сейчас многие политологи считают, что китайские власти обязательно вступят в прямой контакт с гоминьдановскими политиками в преддверии президентских выборов, которые должны состояться в начале 2020 года. Если надежды Гоминьдана на победу на них сбудутся, то конфронтация между двумя Китаями, постоянно усиливавшаяся последние два года, пойдет на убыль.

Не удивительно, что в Вашингтоне результаты местных выборов на Тайване восприняли с большой досадой. Дональд Трамп изменил политику своего предшественника и в отношении Китая. На фоне обострения отношений между США и КНР вполне логично выглядит укрепление отношений с Тайбэем. Ясно, что после субботних выборов и особенно в случае поражения кандидата от DPP на выборах в 2020 году отношения между Америкой и Китайской Республикой потеряют немалую долю «сердечности» несмотря на то, что Гоминьдан всегда поддерживал с Вашингтоном дружеские отношения. Просто с приходом к власти Гоминьдана Белому дому будет намного труднее использовать Тайвань как средство сдерживания Пекина, что он не без успеха делает сейчас.