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Москва, 26.11.2018

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

«Expert Online» 2018

Пётр Порошенко – президент «незалежной» – подписал указ о введении на всей территории Украины военного положения.

Согласно этому документу, военное положение будет действовать с 26 ноября 2018 года до 26 января 2019 года. Указом, генеральному штабу поручено организовать частичную мобилизацию, передаёт РИА Новости.

Кроме того, СБУ поручено усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, а также информационную безопасность.

Теперь указ президента должна одобрить Верховная Рада Украины.

Напомним, российско-украинские отношения резко обострились после того, как Киев устроил провокацию в Керченском проливе. Накануне три корабля ВВС Украины вошли в территориальные воды РФ. При этом они не отвечали на законные требования российских пограничников остановить продвижение.

В настоящее время суда арестованы и отбуксированы в Керчь. По факту провокационных действий Украины в России возбуждено уголовное дело. В свою очередь на Украине обвинили Россию в агрессии и нарушении международных норм.

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