Прогноз погоды на неделю: синоптики рассказали о сильном похолодании в Москве

В Гидрометцентре РФ опубликовали новый прогноз погоды в Москве и Московской области на предстоящую неделю.

Согласно данным метеорологов, уже в ночь на вторник, 27 ноября в регионе под влиянием североатлантического циклона, который принесёт в столицу России и её пригороды холодный воздух, морозы усилятся, что приведёт к снижению температуры до минус 9 градусов. Возможен небольшой снег, слабый юго-западный ветер. Днём при повышении влажности воздуха до 86%, столбики термометров будут показывать минус 3-5.

В среду, 28 ноября температурные показатели сохранятся. Однако погода в Москве уже не будет такой комфортной. Этому поспособствует северо-западный ветер, порывы которого, согласно прогнозу Гидрометцентра, будут достигать 10 метров в секунду.

В четверг, 29 ноября синоптики прогнозируют очередное усиление морозов, ночью до минус 12, днём до минус 8 градусов.

В пятницу, 30 ноября, ночью в Москве будет уже 16 градусов ниже нуля, днем минус 11. Как утверждают синоптики, такая погода значительно выше климатической нормы характерной для конца ноября.

В выходные, которые уже придутся на первые дни декабря, температурный фон не потерпит серьёзных изменений. При этом снежного покрова, который никак не установится в регионе, вновь не будет.

Согласно народным приметам, на Руси в последний день осени – в день Григория Неокесарийского, которого прозвали Зимоуказателем – праздновали встречу северного ветра.

При этом, по погоде этого дня составляли долгосрочный прогноз погоды на всю зиму. Считалось, что если с утра и до полудня морозно, то такой же будет и первая половина предстоящей зимы. По температуре воздуха с обеда до вечера – судили о второй половине зимы.