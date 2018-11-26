«Роскосмос»: от дыры в бюджете к дыре в обшивке

Глава Счетной палаты назвал «Роскосмос» рекордсменом по финансовым нарушениям среди госкорпораций.

Такие хищения — это просто космос!

«Большими проблемами» назвал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ситуацию с финансами в госкорпорации «Роскосмос» в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1». По его словам, в ведомстве выявлены самые крупные финансовые нарушения среди других подобных организаций. «То есть "Роскосмос" попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений»,— передает РИА Новости слова Алексея Кудрина.

«Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические. Очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах, не использованы месяцами», — заявил он. «Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования», — добавил глава СП.

«Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году и 3,5 раза больше, чем в 2015-м», — заявил ранее Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме с годовым отчетом о деятельности Счетной палаты за 2017 год. «Сразу скажу, что 760 млрд из этой суммы — это нарушения по учету в "Роскосмосе". В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела», — добавил Кудрин.

В свою очередь, в «Роскосмосе» в ответ на претензии заявили, что сделают выводы по результатам проверки ракетно-космической отрасли. «Проверка продолжается, по результатам будут сделаны необходимые выводы и проведены организационные действия», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации, добавив, что в конце октября 2018 года сформирована новая администрация, полностью обновлены финансово-экономический, контрактно-договорной и строительный блоки управления.

Летом гендиректор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, назначенный на этот пост в мае 2018 года, попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. Алексей Кудрин, так же назначенец этого года отказался от предложения, заявив, что палата может проводить проверки только по указанию президента, Госдумы или правительства. Те данные, с которыми он выступает в настоящее время, это данные за прошлый год (когда Счетной палатой руководила еще Татьяна Голикова).

Однако обращает на себя внимание настойчивость Алексея Кудрина в обнародовании сведений о нарушениях в «Роскосмосе». Дмитрий Рогозин и в своей прежней должности вице-премьера был куратором космической отрасли, наряду с тесно связанной с ней «оборонкой».

Очень высокие технологии

У сложившейся в Роскосмосе «ситуации» существует целый комплекс причин, указывает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Началось всё с того, что государство начало активно развивать это направление и там появились деньги. Отрасль имеет ряд особенностей, способствующих коррупции. В их числе высокая технологичность: далеко не просто разобраться, сколько эти инновационные летающие ракеты стоят, но все знают, что недешево.

В числе других причин, указывает юрист, то, что в конструкциях космической техники изначально заложен высокий порог надежности и прочности, а это создаёт соблазн сэкономить чуть-чуть (в интересах личного кармана) в расчете на то, что повезет и все сработает как надо. Сюда же относится не самая легкая процедура последующего контроля качества. Это дом стоит и на нем видно, отваливаются кирпичи или нет. А ракета взлетела, вывела груз, сгорела в атмосфере и установить, все ли правильно было сделано – невозможно.

Вряд ли можно говорить, что высокий уровень коррупции и хищение обусловлен высокой долей госсектора, считает Дмитрий Клеточкин. Если госсектор заменить на частный бизнес, то вместо взяток появится стремление оптимизировать расходы и повысить прибыльность. Названия разные, а результат одинаковый – снижение качества. «Я не вижу острой необходимости в ужесточении антикоррупционных статей, необходимо совершенствовать их применение. Люди больше боятся не строгого наказания, а его неотвратимости. И вот над неотвратимостью надо работать», – говорит эксперт.

Кстати, космическая отрасль всегда была на особом положении в России, добавляет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. С одной стороны, это сложная и масштабная сфера, десятилетиями олицетворявшая престиж страны и требующая огромных вложений. С другой стороны, именно это привело к тому, что она оказалась на особом положении, при котором ее сложно оценивать и контролировать. Это государство в государстве. А в правительственных структурах после 90-х годов нет людей, которые глубоко разбирались бы в данной тематике.

Крупнейшая госкорпорация фактически «варится в собственном соку», определяя для себя задачи и контролируя их выполнение, указывает аналитик. Проявляется запутанность большого хозяйства, фактическая неподотчётность, бесконтрольность. В отличие от многих других производственных госкомпаний, Роскосмос по специфике своей деятельности не рассчитан на окупаемость в целом. Поэтому сложно определить эффективность внутренних процессов, которая у других может проявляться при сопоставлении расходов с доходами.

В таких условиях есть огромные возможности и соблазн для бесхозяйственности, нерационального использования средств, откровенных хищений и иных злоупотреблений. Вспомним хотя бы масштабы нарушений, связанных с космодромом «Восточный», финансовые провалы завода имени Хруничева и пр. Во многом такая практика приводит к ещё более значимым потерям. На слуху скандалы с неудачными космическими запусками, а теперь еще и с МКС.

Поэтому, делает вывод Марк Гойхман, обращение нового руководства «Роскосмоса» к Счётной палате, замена состава экономического, юридического, строительного блоков компании способно улучшить ситуацию. Однако вряд ли эти меры полностью преодолеют нарушения. Их причины – глубинные, выходящие за рамки самого «Роскосмоса», связанные с общим положением её в структуре институтов, в принципиальных недостатках реалий функционирования госсобственности, полагает он.

Космос начинается на земле

Если мы обратимся к данным ЦБ, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. то увидим, что среди секторов, вносящих наибольший вклад в развитие теневой экономики, на первой строчке располагается строительство с долей 30%. Такая ситуация, считает аналитик, вполне логична, поскольку строительство предполагает вовлечение огромного числа подрядных и субподрядных организаций, поставщиков материалов и услуг. При этом цепочки, по которым проходят выделяемые на строительство средства, формируются десятками организаций, а чем длиннее такие цепочки, тем выше риски хищения и вывода этих средств в тень.

Отдельно Илья Жарский отмечает закупку строительных материалов. Чем масштабнее и сложнее проект, тем выше коррупцигенные факторы, поскольку при реализации мегастроек качество контроля над расходованием средств в рамках осуществления закупок существенно снижается. А с учетом того, что формированием смет, перечня необходимых контрактов, их стоимости, контролем качества поставляемых товаров и услуг, равно как и приемкой занимается одна и та же, курирующая мегастройку организация, формируются крайне высокие риски хищения средств путем заключения фиктивных договоров, завышения цены поставляемых товаров и услуг, а также за счет снижения их качества.

Да, признает Илья Жарский, в последние годы наибольшее число мегастроек приходилось на спортивные сооружения, где перечисленные факторы привели в частности к кратному росту стоимости ряда проектов. Например, стоимость Самара-Арены выросла с 13,2 млрд рублей до 18,2 млрд рублей, что, в общем-то не идет в сравнение со стадионом «Санкт-Петербург», чья стоимость выросла с 6,7 млрд до 50,8 млрд рублей. Но и две последние грандиозные стройки, связанные с космосом, так же не прошли без громких скандалов. Например, в связи хищением 7,5 млрд рублей было возбуждено сразу несколько уголовных дел в отношении Тихоокеанской мостостроительной компании, и это только по ряду фактов. Реконструкция Центра управления полетами (ЦУП) так же не обошлась без возбуждения уголовных дел о хищении.

Космическая отрасль сама по себе является очень затратной, при этом частный капитал в нашей стране в этой сфере не участвует вовсе, что по сути, означает необходимость выделения колоссальных средств из федерального бюджета для создания новой и модернизации уже имеющейся инфраструктуры, НИОКР и закупку дорогостоящего оборудования. Крайне узкий спектр поставщиков товаров и услуг позволяет проводить ряд закупок либо без конкурса вообще, у единственного поставщика, либо при проведении процедуры исключительно «для галочки», поскольку поставщик и стоимость контракта уже известны.

Такое положение вещей, констатирует Илья Жарский, вкупе с низким уровнем контроля над движением бюджетных средств и качеством исполнения работ и поставляемой продукции приводит к дырам не только в бюджете, но и в обшивке кораблей, что уже само по себе достаточно четко характеризует общее положение в отрасли.

Напомним, что таинственное отверстие в корпусе пристыкованного к МКС космическом корабле «Союз МС-09» было обнаружено в конце августа 2018 года. Оно привело к потере герметичности, но его удалось заделать.

На фотографиях, переданных из космоса, видны следы других, неудачных попыток сверления. Причины появления отверстия обросли самыми экзотическими слухами, в которых фигурировали и американцы, и инопланетяне. Для изучения отверстия планируется выход в открытый космос. В настоящее время оно не представляет опасности для функционирования станции и не станет препятствием к возращению спускаемого аппарата «Союза» на Землю. Но само по себе это происшествие является беспрецедентным. Впрочем, относить его на счет коррупции пока сложно, но то, что через эту дыру утекла в космос еще некоторая часть авторитета космонавтики, понять несложно.