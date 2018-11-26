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Москва, 26.11.2018

Рубль резко отреагировал на обострение конфликта с Украиной

«Expert Online» 2018
  • Рубль резко отреагировал на обострение конфликта с Украиной
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара подскочил на 34 копейки на открытии торгов понедельника - до 66,53 рубля, курс евро вырос на 54 копейки - до 75,56 рубля.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» попытались проникнуть в территориальные воды России, и при этом суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ немедленно остановиться и совершали опасное маневрирование. В результате корабли были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Верховная рада Украины сегодня рассмотрит законопроект о введении военного положения сроком на 60 суток. Президент Порошенко подчеркнул, что это не означает немедленную мобилизацию армии и начало наступательных действий.

Мировые цены на нефть восстанавливаются в понедельник после падения на 5-6% в минувшую пятницу. По состоянию на 8.40 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,39%, до 59,86 доллара за баррель.

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