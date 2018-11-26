СМИ: самолёт ВВС США направляется к побережью Крыма

Boeing RC-135V – самолёт радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки – вылетел с авиабазы, расположенной на острове Крит в Греции, и направился в акваторию Чёрного моря.

Происходит это на фоне резкого обострения российско-украинских отношений из-за инцидента, который произошёл в Керченском проливе, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на СМИ «незалежной», американский самолёт-разведчик с позывным BASTE41 уже вошёл в акваторию Чёрного моря. В настоящее время он направляется к крымскому побережью.

Напомним, утром 25 ноября корабли ВМС Украины: бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в территориальные воды РФ.

Суда не реагировали на законные требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться, продолжая совершать опасное маневрирование.

В настоящее время все они задержаны и отбуксированы в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что провокация Киева в Керченском проливе привела к резкому падению курса рубля. Между тем на Украине уже сегодня будет рассмотрен законопроект о введении на всей территории «незалежной» военного положения, которое может привести к переносы президентских выборов.

В свою очередь в МИД РФ потребовали от Киева обеспечить безопасность российского посольства, назвав шабашем безобразные акции украинских радикалов у нашей дипмиссии.

Наша справка

Boeing RC-135 V – крупных разведывательный самолёт. Оборудован комплексной аппаратурой радиоэлектронной разведки и системами управления и целеуказания наземным и воздушным средствам ПВО, в составе экипажа работают семь операторов.

Используется ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.