Цена на нефть приходит в себя после «черной пятницы»

Цена на нефть марки Brent демонстрирует значительный рост после крупного падения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи ICE.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 10.19 по московскому времени понедельника, 26 ноября, выросли на 2,07% достигнуви $60,02 за баррель. Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI поднялись на 1,45 % до $51,15 за баррель.

Специалисты рынка отмечают, что рост хоть незначительно, но компенсировал распродажу в пятницу, 23 ноября, которую трейдеры уже назвали «черной».

Как напоминает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу на прошлой неделе цена на нефть рухнула на 5,33%, пробив психологический уровень на отметке $60 за баррель. Минимум зафиксировался на уровне $58,41. Нефть дешевела несколько дней подряд на фоне увеличения предложения на рынке и опасений, что ОПЕК не станет сокращать добычу на заседании в декабре.