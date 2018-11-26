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Москва, 26.11.2018

Цена на нефть приходит в себя после «черной пятницы»

«Expert Online» 2018
  • Цена на нефть приходит в себя после «черной пятницы»
Из открытых источников

Цена на нефть марки Brent демонстрирует значительный рост после крупного падения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи ICE.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 10.19 по московскому времени понедельника, 26 ноября, выросли на 2,07% достигнуви $60,02 за баррель. Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI поднялись на 1,45 % до $51,15 за баррель.

Специалисты рынка отмечают, что рост хоть незначительно, но компенсировал распродажу в пятницу, 23 ноября, которую трейдеры уже назвали «черной».

Как напоминает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу на прошлой неделе цена на нефть рухнула на 5,33%, пробив психологический уровень на отметке $60 за баррель. Минимум зафиксировался на уровне $58,41. Нефть дешевела несколько дней подряд на фоне увеличения предложения на рынке и опасений, что ОПЕК не станет сокращать добычу на заседании в декабре.

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