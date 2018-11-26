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Москва, 27.11.2018

Украина и НАТО объявили о созыве специальной комиссии «из-за агрессии Москвы»

«Expert Online» 2018

Украинский лидер Пётр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились созвать чрезвычайное заседания комиссии «Украина-НАТО».

Комиссия срочно созывается «из-за агрессии Москвы», сообщает «112 Украина».

По данным телеканала, руководитель альянса и глава «незалежной» обсудили ситуацию, которая сложилась в регионе после «провокационных действий России».

Кроме того, отмечается, что Порошенко, обвинив нашу страну в агрессии, призвал страны НАТО незамедлительно усилить давление на Москву с целью освобождения кораблей и экипажа ВМС «незалежной».

Ранее сообщалось, что в Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе. В частности, в обращении МИД говорится, что Анкара требует уважать международное право. Кроме того, турецкое внешнеполитическое ведомство считает недопустимым блокирование РФ Керченского пролива.

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