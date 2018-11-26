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Москва, 26.11.2018

В МИД РФ потребовали от Киева обеспечить безопасность российского посольства

«Expert Online» 2018

Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – заявила, что власти РФ требуют от Киева незамедлительно обеспечить безопасность посольства РФ на Украине.

Она подчеркнула, что в связи с информацией о том, что украинские радикалы собираются штурмовать нашу дипмиссию в Киеве, МИД РФ требует от местных властей предпринять все законные меры, чтобы обеспечить безопасность посольства РФ и его сотрудников, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Захарова считает, что государства Запада, имеющие влияние на киевские власти, должны послать им сигнал о необходимости немедленно прекратить все провокационный действия против нашей страны.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем акцию националистов у посольства РФ в Киеве. По его словам, бездействие местных правоохранителей показывает, что именно радикал-националисты и неонацисты в настоящее время правят бал на Украине.

Ранее сообщалось, что в Кремле назвали опасной провокацией инцидент с кораблями ВВС Украины. Как подчеркнул глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков, действия Киева требуют особого внимания и разбирательства.

 

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