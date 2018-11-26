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Москва, 26.11.2018

В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе

«Expert Online» 2018
  • В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
AP/TASS

МИД Турции опубликовал на своём сайте заявление, в котором даётся оценка инциденту, произошедшему в Керченском проливе.

Отмечается, что в Анкаре внимательно наблюдают за развитием событий и обращаются к РФ и Украине избегать резких шагов, которые могут привести к дестабилизации обстановки в регионе, передаёт «Газета.Ru».

При этом в своём заявлении турецкое внешнеполитическое ведомство осуждает блокирование Россией пути Керченского пролива к Чёрному морю.

Кроме того, МИД Турции требует уважать международное право, выражая озабоченность информацией о том, что российскими пограничниками был открыт огонь по украинским кораблям.

Напомним, накануне корабли ВМС Украины, которые рано утром вышли из порта Одессы, нарушили границу нашей страны и вошли в территориальные воды РФ. Для предотвращения провокационных действий украинских судов, российская сторона после многочисленных предупреждений открыла по ним огонь. В результате три человека были ранены, а сами корабли были задержаны и отбуксированы в Керчь.

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