Украинские эксперты рассказали, для чего Порошенко хочет ввести военное положение в стране

26 ноября в 16.00 депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании рассмотрят вопрос введения военного положения на Украине. Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к парламенту с просьбой поддержать решение Совбеза.

25 ноября, украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» попытались проникнуть в территориальные воды России, и при этом суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ немедленно остановиться и совершали опасное маневрирование. В результате корабли были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Петр Порошенко уверен, что Верховная Рада поддержит инициативу СНБО о введении военного положения в стране на 60 дней, а несколько депутатов парламента также высказались за это. Вместе с тем, большинство украинских экспертов не сомневаются в том, что военное положение будет введено, даже если такое решение не имеет большого смысла, так как Порошенко намерен перенести президентские выборы, пишут украинские Вести.

"Из того, что сказал президент (Петр Порошенко), становится понятно, что это не будет де-факто военное положение, так как мобилизации не будет. Считаю, что после его введения последует запрос в Конституционный Суд с просьбой разъяснить вопрос с предвыборной кампанией. Если суд решит, что кампанию надо отложить, то это будет означать перенос выборов на май. Кстати, такой сценарий обсуждается со ссылкой на политтехнологов Банковой, которые считают, что это, якобы, выгодно Порошенко”, - отметил политолог Петр Олещук.

В то же время, в парламенте есть и противники введения военного положения. Депутат от “Самопомочи” Оксана Сыроид заявила, что идея с ВП - чистый предвыборный расчет.

"Если это позиция "Самопомочи", то уже не все "патриотические" политсилы поддержат введение ВП в Раде. Тем более маловероятно, что это поддержат у Тимошенко. Однако, если через депутатов на закрытом заседании таки продавят ВП, то неизбежен перенос выборов и массовые ограничения прав человека и собственности”, - уверен политолог Антон Печенкин.

Политолог Николай Спиридонов уверен, что вероятность введения военного положения достаточно высокая. "Главная цель власти, скорее всего, перенести выборы", - отметил эксперт.