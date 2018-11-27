В Сбербанке пояснили, в каком случае может быть заблокирована карта

Сбербанк блокирует операции по карте только в случае угрозы мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Так, в крупнейшем банке прокомментировали публикацию в газете "Известия" о том, что Сбербанк, Бинбанк и Тинькофф банк стали требовать у своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей.

"Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля", - сказали в пресс-службе банка.



В конце сентября вступил в силу федеральный закон, обязывающий банки оценивать риски несанкционированных платежей по картам и счетам: в случае обнаружения признаков сомнительного перевода средств такая операция будет временно заблокирована с разрешения клиента; признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента устанавливает Банк России.