Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 27.11.2018

В Сбербанке пояснили, в каком случае может быть заблокирована карта

«Expert Online» 2018

Сбербанк блокирует операции по карте только в случае угрозы мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Так, в крупнейшем банке прокомментировали публикацию в газете "Известия" о том, что Сбербанк, Бинбанк и Тинькофф банк стали требовать у своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей.

"Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля", - сказали в пресс-службе банка.

В конце сентября вступил в силу федеральный закон, обязывающий банки оценивать риски несанкционированных платежей по картам и счетам: в случае обнаружения признаков сомнительного перевода средств такая операция будет временно заблокирована с разрешения клиента; признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента устанавливает Банк России.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
      В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
    2. США хотят присвоить 1800 км российской территории
      США хотят присвоить 1800 км российской территории
    3. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.