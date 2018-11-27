Курсу доллара вынесут приговор

Инвесторы сфокусировались на самом важном событии этой недели, которое может задать траекторию для курса доллара на ближайшее время, а, возможно, и в более долгосрочной перспективе. В среду состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и будет опуликован протокол ноябрьского заседания регулятора на предмет перспектив дальнейшего повышения базовой ставки в стране.

Курс доллара снижается во вторник утром по отношению к большинству основных мировых валют на фоне восстановления фондовых рынков и последовавшего за этим снижения спроса на более надежные активы, к которым относится и американская валюта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару рос до 1,1341 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1328 доллара за евро. Доллар при этом опускался к иене до 113,48 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,59 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 96,99 пункта, сообщает ПРАЙМ.

Доллар оказался под давлением во вторник в качестве более надежного актива после роста на фондовых рынках США в понедельник.

Однако более существенным фактором для американской валюты остается перспективы денежной политики ФРС.

Ранее в ноябре сразу несколько представителей ФРС США признали замедление роста мировой экономики, отметив, что это важный фактор для перспектив американской экономики. Это вызвало у трейдеров некоторые сомнения относительно дальнейших темпов повышения базовой ставки американским регулятором. Более того, аналитики прогнозируют, что нормализация ситуации с Brexit и долгом Италии на фоне умеренного смягчения политики Федрезерва окажет сильное понижательное давление на курс доллара.

ФРС уже три раза в текущем году повышала ставку, еще одно повышение ожидается на заседании в декабре и три в будущем году, но эти планы уже не выглядят стопроцентными.

"Рынкам действительно интересно, что скажет Пауэлл, учитывая недавнее резкое изменение в ожиданиях повышения ставки ФРС. Мы расцениваем признание замедления роста мировой экономики как отрицательный фактор для доллара", — сказал агентству Рейтер главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл.

Официальный курс доллара на 27 ноября повысился на 84,08 копейки, составив 66,5072 рубля (65,6664 рубля с 24 ноября). Курс евро увеличился на 62,7 копейки, до 75,5655 рубля (74,9385 рубля с 24 ноября).



В фокусе внимания участников рынка — негативные факторы: падение нефтяных котировок на минувшей неделе и рост геополитических рисков, связанных с инцидентом в Керченском проливе.