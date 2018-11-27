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Москва, 27.11.2018

ЕС обсудит новые санкции против России на саммите в декабре

«Expert Online» 2018

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что страны, входящие в объединение, обсудят очередной пакет антироссийских санкций на предстоящем саммите Евросоюза, который пройдёт в середине декабря. 

При этом он пояснили, что не собирается предсказывать итоги этой дискуссии, так как пока говорить об это рано, передаёт РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в Европейском союзе существуют разные точки зрения на этот счёт. В частности, он напомнил, что есть немало членов ЕС, которые являются сторонниками отмены санкций или их ослабления

«Но не будем предаваться иллюзиям. Всё-таки много и таких стран, которые спят и видят, как эти санкции усилить», – резюмировал российский постпред при ЕС

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