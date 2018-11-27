Интервью с Ириной Никулиной: «Лидерство в вопросах здоровья принадлежит женщинам»

В рамках Форума и Премии «Woman Who Matters» Генеральный директор БУАРОН в России Ирина Никулина рассказала о роли женщин в её компании и о том, как обществу стоит изменить отношение к своему здоровью и каким образом это лучше пропагандировать.

WWM: Какую роль играют женщины в реализации вашего проекта и расскажите немного о нем?

Ирина Никулина: С женщин начался образовательный проект «Культура здоровья» и благодаря им проект продолжается. В фармотрасли, к которой относится наша компания, да и в здравоохранении в целом, женщин не менее 70%. Если вы обратитесь к маркетинговым исследованиям или соцопросам, вы также увидите, что женщина - главный инициатор любых действий и изменений в вопросах здоровья семьи: она принимает решение пойти к врачу или купить лекарство, как отдыхать или как организовать питание. И наоборот - если по какой-то причине, она эту ответственность на себя не берет, то ее не берет никто. То же самое, кстати, происходит в рабочих коллективах.

Желание действовать у меня формировалось не один год. Еще во время учебы в медицинском университете меня удивляло состояние здоровья некоторых «гуру» медицины: проповедуя правильные для здоровья вещи, они редко им сами следовали, многие были заядлыми курильщиками. За годы работы в фарминдустрии я увидела множество нежелательных эффектов от применения лекарственных препаратов и поняла, насколько важно вести здоровый образ жизни, чтобы отсрочить их применение. Прожив несколько лет в Европе и вернувшись в Россию, я вдруг резко осознала огромную разницу между тем, что сегодня делает для сохранения своего здоровья средний европеец и житель России. Очень хотелось что-то с этим сделать. Вместе с нашим с директором по персоналу и партнерами по бизнесу мы организовали пилотную лекцию. Нам было важно показать: заботиться о своем здоровье можно здесь и сейчас, есть важные повседневные привычки и «жесты», которые не требуют особых усилий или сверхинвестиций. Нужно только чуть больше узнать и понять какие последствия для здоровья вызывают наши действия или бездействие.

Сейчас, спустя несколько месяцев после старта программ, я понимаю, насколько очевидна и даже неизбежна была эта инициатива для меня и для тех, кто к ней присоединился.

Проект КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ «настроен» так, чтобы экспертиза со стороны компаний, относящихся к здравоохранению (спорту, медицине, питанию, психологии) передавалась другим государственным и коммерческим организациям. Мы говорим не столько о здоровье в его узком понимании, а о важности заботы о себе, умении понимать сигналы своего тела, полноценно отдыхать, быть в балансе с собой и окружающим миром. Даем практические навыки.

С момента старта программы мы провели 68 мероприятий в Москве и Московской области. В них приняли участие более 1 000 человек. На данный момент мы готовы запустить лекции в других городах России и предложить индивидуальную программу сопровождения.

WWM: Что, по вашему мнению, может выступить ключевой мотивацией в изменении отношения к своему здоровью?

Ирина Никулина: Как это ни парадоксально - но прежде всего, это неравнодушие к себе и желание играть в футбол со своими внуками. Нужно уметь адекватно оценивать своего текущее состояние здоровья. И понимать важность своего персонального выбора сейчас для здоровья в будущем и активного долголетия. Эксперты здравоохранения все меньше говорят о продолжительности жизни как таковой, и все больше – о качестве жизни в разные периоды жизни человека. С точки зрения демографии Россия развивается по японскому сценарию – увеличивается продолжительность жизни и снижается рождаемость. С этим связан и другой фактор – рост потребления лекарств на человека. По данным IMS к 2020 году каждый второй обитатель планеты в среднем будет принимать по 1 препарату в день. Иными словами, нынешнее работающее население будет жить дольше. Другой вопрос - каково будет качество нашей жизни, наше здоровье?

Я уверена, что ответить на этот вопрос только при помощи лекарств или медицинских вмешательств, не получится. Есть хорошо известная статистика ВОЗ: система здравоохранения влияет на здоровье человека не более чем в 10%, генетика и окружающая среда – на 20%, а образ жизни – на целых 50 %. То есть половиной факторов, влияющих на состояние здоровья, человек может управлять самостоятельно.

WWM: Назовите несколько способов, которые помогут компаниям стимулировать людей следить за своим здоровьем?

Ирина Никулина: Компания должна начинать с себя и решить, нужен ли ей для процветания здоровый и полный энергии персонал? Заинтересованы ли они в том, чтобы сотрудники с радостью ходили на работу, улыбались друг другу, реже болели, легче справлялись с усталостью. Если да, то нужно дать возможность сотрудникам держать в фокусе внимания этот вопрос. Приглашать на корпоративные площадки экспертов, создавать здоровую рабочую обстановку. Программа «Культуры Здоровья» позволяет проводить интерактивные семинары не только посвященные общим вопросам здоровья, но и затрагивать вопросы Team wellbeing (коллективного здоровья).

Это и должно стать первым стимулом для людей следить за своим здоровьем. В рамках корпораций мы не можем брать большее на себя, так как в конечном итоге каждый человек должен сам решить нужно ли ему здоровье.

WWM: А теперь о роли женщины в медицинской сфере. Как Вы считаете, почему в сфере фармотрасли преобладают женщины? С чем это связано?

Ирина Никулина: Издревле женщина была хранительницей рода. Так что естественное стремление заботиться о себе, о близких и о том, что нас окружает, заложено в нас на генетическом уровне.

WWM: Как часто приходится доказывать, что профессионализм важнее гендерных предрассудков?

Ирина Никулина: Совсем нечасто. Доля женщин среди директоров фармацевтических компаний выше, чем в других сферах. Нельзя не упомянуть и наших Министров здравоохранения - Веронику Игоревну Скворцову и ее предшественницу Татьяну Алексеевну Голикову. Думаю, вопросов к профессионализму женщин, занятых в здравоохранении, уже ни у кого нет. Скорее наоборот – сегодня наш директор по персоналу прилагает усилия для того, чтобы в коллективе было больше мужчин. Сейчас их только 12%.

WWM: Какими качествами нужно обладать, чтобы стоять во главе фармкомпании?

Ирина Никулина: Это сложный и легкий вопрос. Нужно уметь сочетать бизнес и гуманность. Быть решительной и смелой, но также способной сопереживать и вдохновлять людей теми идеями, которые каждый день заставляют меня просыпаться с улыбкой.

WWM: Почему Вы решили присоединиться к Форуму и Премии «Woman Who Matters»?

Ирина Никулина: Второй год подряд Премия «Woman Who Matters» отмечает самые яркие и актуальные проекты, созданные женщинами. Мы благодарны организаторам Премии за интерес к нашей программе.

Мы убеждены, что лидерство в вопросах сохранения здоровья женщинам принадлежит уже давно. И через признания обществом нашей инициативы мы хотели бы еще раз напомнить всем неравнодушным к своему здоровью: Оно в ваших руках и ждет вашего к себе внимания!