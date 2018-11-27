Киев готовит провокации против мирных жителей Донбасса

В Министерстве государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что спецслужбы Украины готовят провокации против мирных жителей независимых республик Донбасса.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что от проверенных источников получена информация о планируемой Киевом масштабной провокации в отношении жителей ЛНР и ДНР, в частности в отношении научных деятелей и работников здравоохранения, родственники которых проживают на территории оккупированной ВСУ, передаёт РИА Новости.

«Перед СБУ поставлена задача обеспечить переход на сторону киевского режима врачей и медицинских работников. Для реализации данных планов спецслужбами «незалежной» будут использованы любые террористические методы работы, в том числе оказание психологического и физического воздействия», – отметили в МГБ.

Ранее сообщалось, что военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что после введения военного положения на территории Украины в дальнейшем не исключены вооруженные провокации со стороны ВСУ в Донбассе и Крыму.