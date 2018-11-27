Концепт Lamborghini Urus ST-X — первый спортивный кроссовер, созданный специально для гоночных серий

Концепт гоночного Urus ST - X разработан специально для первого в мире чемпионата моносерии Lamborghini , который пройдет в 2020 году

Клиенты примут участие в моносерии марки по принципу « Arrive and Drive »

Масса концепта Urus ST-X на 25% меньше по сравнению с серийной версией

В рамках Мирового чемпионата Super Trofeo World Final 2018 спортивное подразделение Lamborghini Squadra Corse представило концепт суперкара Urus ST-X — гоночную версию первого суперспортивного кроссовера в истории марки. Именно таким специалисты Lamborghini видят суперкар для первого чемпионата моносерии, который будет проходить как на гоночных трассах, так и в условиях бездорожья. Дебют нового формата гоночной серии состоится в 2020 году в Европе и на Ближнем Востоке на трассах, одобренных Международной автомобильной федерацией (FIA). Клиентам автоспортивного подразделения предложат полный пакет услуг, который включает в себя любительский заезд на суперкаре и техническую поддержку во время соревнований, такая возможность предоставляется по программе «Arrive and Drive» («Напрямую к финишу»).

Опыт подразделения Lamborghini Squadra Corsе в новом сегменте воплотился в концепте Urus ST-X . От серийной версии гоночная модификация суперкара отличается доработанной механической частью и дополнительно установленными элементами безопасности, одобренными Международной автомобильной федерацией, включая стальной каркас, систему пожаротушения и топливный бак класса FT3.

В дополнении к капоту из углепластика с видимой структурой карбоновых волокон отличительной чертой Urus ST-X стал матовый зеленый цвет кузова Verde Mantis. Увеличенные воздухозаборники повышают эффективность охлаждения двигателя V8 с двумя турбонагнетателями, развивающего мощность 650 л.с. и крутящий момент 850 Н·м. Образ завершают заднее антикрыло, расположенные по бокам шестиугольные спортивные выхлопные патрубки и 21-дюймовые легкосплавные колесные диски с шинами Pirelli.

Гоночная версия весит на 25% меньше по сравнению с серийной моделью. Облегченная конструкция, увеличенный дорожный просвет и повышенная жесткость кузова на кручение за счет встроенного каркаса безопасности делают концепт Urus ST-X бескомпромиссным суперкаром для гоночных трасс и бездорожья. Премьера автомобиля состоится в рамках финального этапа чемпионата Lamborghini World Final в 2019 году.