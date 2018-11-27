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Москва, 27.11.2018

Кудрин рассказал о проблемах российской экономики

«Expert Online» 2018

Алексей Кудрин – глава Счётной палаты РФ – заявил, что экономика нашей страны находится в застойном состоянии.

По его словам, последние 10 лет темпы роста экономики составляют всего 1%, передаёт РИА Новости.

«После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России не было, чтобы мы жили более 10 лет с таким темпом роста - в один процент. Так что мы попали, попали в серьезную такую застойную яму», – подчеркнул Кудрин.

Глава Счётной палаты также напомнил, что совсем недавно Кабмин снизил прогноз ВВП с 2,1% до 1,8%. При этом он убеждён, что «будет ещё ниже» даже при условии, что цена на «чёрное золото» за год увеличилась в 2 раза.

«Получается, что рост мировых цен на нефть, который всегда был своеобразным драйвером российской экономики, сейчас даже не может остановить дальнейшее снижение темпов роста», – резюмировал Кудрин.

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