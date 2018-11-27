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Москва, 27.11.2018

На Чукотке не согласны с национальным рейтингом трезвости

«Expert Online» 2018
  • На Чукотке не согласны с национальным рейтингом трезвости
РИА новости

На Чукотке не согласны с выводами  федерального проекта «Трезвая Россия», опубликованным 26 ноября на сайте организации, по результатам которого регион признан самым пьющим в России в 2018 году.

Как заявил РИА Новости врио заместителя губернатора – начальник департамента социальной политики Чукотки Евгений Подлесный, неимоверными усилиями и ограничительными мерами по продаже спиртного уровень пьянства в регионе неуклонно идет вниз. Данный факт, по словам Подлесного,  не нашел отражения в национальном рейтинге трезвости регионов России

«Уровень алкоголизма в регионе снижается, но динамика в рейтинге не отражена. Кроме того, в методике расчета рейтинга есть ряд косвенных показателей, которые не учтены его составителями. Часть проблемы, почему мы выходим на первое место, скрыта именно в самой методике», — считает врио главы Чукотки.

Он также сообщил, что  на Чукотке запрещено продавать спиртное с 20.00 до 12.00 следующего дня. Также есть ряд дат, когда купить алкоголь в регионе невозможно, а именно во Всемирный день здоровья (7 апреля), в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), Международный день коренных народов мира (9 августа) и День знаний (1 сентября).

Также сами граждане являются инициаторами запрета на продажу алкоголя. Так в десяти селах спиртное является под полным или частичным запретом. Решение принималось добровольно на сходе жителей населенных пунктов.

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