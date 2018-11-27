В Киеве заявили, что Москва намерена «расчленить Украину»

Как заявил глава МИД Украины Климкин Россия «хочет захватить территорию от Мариуполя до Приднестровья, чтобы расчленить Украину», сообщает УНИАН. Заявление он сделал в эфире ICTV.

«Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что у России есть планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья», - сказал Климкин.

Он также добавил, что, по его мнению, у России «есть планы и в отношении всего Юга вплоть до Приднестровья, и в отношении расчленения Украины».

Также Климкин уверен, что для российского президента Владимира Путина самой «большой проблемой является само существование Украины» и именно поэтому «Россия на этом не остановится».