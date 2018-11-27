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Москва, 27.11.2018

В Киеве заявили, что Москва намерена «расчленить Украину»

«Expert Online» 2018
  • Глава МИД Украины П.Климкин
СМИ Украины

Глава МИД Украины П.Климкин

Как заявил глава МИД Украины Климкин Россия «хочет захватить территорию от Мариуполя до Приднестровья, чтобы расчленить Украину»,  сообщает УНИАН. Заявление он сделал в эфире ICTV.

«Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что у России есть планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья», - сказал Климкин.

Он также добавил, что, по его мнению, у России  «есть планы и в отношении всего Юга вплоть до Приднестровья, и в отношении расчленения Украины».

Также Климкин уверен, что для российского президента Владимира Путина самой «большой проблемой является само существование Украины» и именно поэтому «Россия на этом не остановится».

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