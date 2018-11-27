США грозят закрыть ОПЕК

Хотя страны ОПЕК+ не раз заявляли, что в случае падения цен на нефть они снова пойдут на ограничение уровня добычи сырья, Саудовская Аравия резко нарастила показатели. Это, объясняют участники рынка, связано с так называемой «твиттер-дипломатией» Дональда Трампа, который постоянно оказывает давление на нефтебодывающие страны в попытке повысить стоимость «черного золота».

Трамп, напоминает портал Finanz, неоднократно требовал снизить цены, а теперь пригрозил объявить вне закона ОПЕК - нефтяной картель, контролирующий треть производства и почти половину экспорта «черного золота» в мире. Впрочем, кроме голословных заявлений американский президент вполне способен пойти и на реальные шаги: в июне конгресс США дал ход законопроекту "Против картелей по производству и экспорту нефти", который лежал на полке 18 лет.

Видимо, на этом фоне Саудовская Аравия продолжает наращивать добычу нефти. Так, к концу ноября добыча нефти в Саудовской Аравии вышла на новый исторический рекорд - 11,2 млн баррелей в сутки, сообщил Bloomberg источник, знакомый с производственными показателями государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco. По сравнению с октябрем поставки саудовской нефти подскочили на 0,5 млн баррелей в день, а с начала года выросли на 1,5 млн баррелей.

Помимо усиленной разработки месторождений Эр-Рияд распродает нефть из запасов, ликвидируя в том числе баррели, накопленные в зарубежных хранилищах.

Эти поставки накладываются на взрывной рост сланцевой добычи в США, которая с начала года увеличилась на 2 млн баррелей в сутки. В сумме приток нефти из Штатов и Саудовской Аравии более чем вдвое превысил потребности мировой экономики, спрос в которой вырос за год лишь на 1,4 млн баррелей в сутки.

Как напоминает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, Соединенные Штаты входят в тройку крупнейших производителей нефти, но при этом являются единственной в мире нефтяной державой, которая потребляет энергоресурсов больше, чем добывает. На текущий момент в стране добывается более 11 млн баррелей/сутки, экспорт составляет примерно 2,1 млн барр/сутки (в основном в страны Азии), а импорт - 7,5-8 млн баррелей/сутки. То есть без импортируемой нефти крупнейшая экономика мира в прямом и переносном смысле заглохнет в связи с неминуемым топливным кризисом. Он, в свою очередь, приведет к стремительному падению предложения нефтепродуктов на оптовом и розничном рынке, как следствие, к росту цен.

А далее по цепочке - к многочасовым очередям на АЗС, остановке работы промышленных предприятий, росту уровня безработицы, коллапсу в банковском секторе, падению биржевых индексов и снижению рейтинга администрации Трампа до отрицательных величин. И такой сценарий вполне реализуем, если ОПЕК и входящие в картель страны-экспортеры, у которых США и закупает нефть, окажутся вне закона. Даже с учетом особенностей политического стиля Трампа вряд ли он либо кто-то из его окружения рассматривают всерьез распространение ограничений по Акту Шермана на ОПЕК - это угрозы, блеф, но не более.

Текущие действия Саудовской Аравии, которые иначе как нарушение договоренностей в формате ОПЕК+, рассматривать сложно продиктованы банальным страхом санкций, но не в отношении государства, а в отношении политических элит, уверен эксперт. Он напрминает, что Саудовская Аравия является королевством с закрепленной на уровне государства клановостью, в котором правящему клану принадлежит не только вся полнота власти, но еще и природные ресурсы.

Убийство Джамаля Хашогги является отличным поводом для введения санкций, но не в отношении Саудовской Аравии как государства, поскольку введение ограничений, аналогичных тем, которые действуют в отношении Ирана, привело бы не к снижению цен на энергоносители, а к стремительному росту к уровням выше 90 долларов за баррель, что невыгодно Вашингтону.

Куда проще ввести санкции в отношении властной верхушки Саудовской Аравии, заблокировав миллиарды на их и контролируемых ими компаний на счетах в Европе и США, полагает Алексей Антонов. Он повторяет, что власть и нефтяной бизнес в Саудовской Аравии срощены и страх потери собственных средств сейчас приводит к тому, что саудиты нарушают достигнутые с большим трудом договоренности в рамках ОПЕК+, исполняя требования Вашингтона.

Вариант же «закрыть ОПЕК» все-таки утопичный, уверена старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Даже если известный Акт Шермана Штаты пустят в дело, потребуются годы на то, чтобы были вынесены нужные судебные решения. За это время с мировыми экономиками и их потребностью в сырье может произойти все, что угодно. США хотят быть безусловными лидерами на сырьевом рынке и диктовать миру свои условия, этот мотив вполне понятен. Но вряд ли, подложив под ОПЕК судебную «бомбу», процесс достижения мирового лидерства в нефтяной системе для США ускорится.