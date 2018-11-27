Прогноз погоды: Гидрометцентр предупреждает о сильном ненастье в Крыму

В ближайшие несколько дней в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу погоды Гидрометцентра РФ, вечером 27 ноября и в ночь на 28 ноября почти на всей территории полуострова ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду.

В среду, 28 ноября ветер немного стихнет, однако температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Выпадение осадков продолжится, но уже в виде мокрого снега. К вечеру похолодает ещё немного, а столбики термометров покажу минус 2-4.

В четверг, 29 ноября прогноз погоды вновь неутешительный. Под влиянием циклона, который придёт в Крым из Италии, вновь усилится ветер. Его порывы местами могут достигать 30 метров в секунду.

Из-за этого находится на улице станет совсем некомфортно и даже опасно. При температурных значений от 3-5 градусах мороза, по ощущением будет до минус 10.

В первый день календарной зимы стихия немного отступит, выглянет солнце, ветер стихнет, а воздух прогреется до нуля градусов, что вполне приемлемо для пеших прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Согласно народным приметам, 1 декабря – день святых мучеников Платона и Романа – наши предки считали показателем всей зимы. Существовала поговорка у крестьян: «Платон и Роман покажут зиму вам».

В воскресенье, 2 декабря возможен небольшой мокрый снег, который ближе к полудню перейдёт в дождь. К вечеру осадки прекратятся, а температура воздуха составит плюс 1-3.