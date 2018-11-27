Керчь. Что дальше?

Даже самые отчаянные оптимисты не питали особых иллюзий относительно реакции западных стран на воскресный инцидент в Керченском проливе. Так оно и получилось.

Запад отреагировал предсказуемо и, как и, конечно же, надеялись в Киеве, единодушно осудил Москву за действия, ведущие к дальнейшему росту напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Однако, надо думать, уровень осуждения и накал реакции руководство Украины неприятно удивили.

Наверняка в Киеве надеялись, что уже утром в понедельник из столиц европейских государств и Вашингтона начнут выдворять российских дипломатов, как было в истории с отравлением Скрипалей; или объявят об «адских» санкциях против России, или придумают что-нибудь еще, еще страшнее. Кстати, и выдворение дипломатов теоретически вполне возможно. Что же касается санкций, то можно без особого риска ошибиться предположить, что новые санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе рано или поздно приняты будут, но не потому что в Вашингтоне и Брюсселе так радеют за Украину, а по простой причине: и в Европе, и, особенно, в Америке власти уже, что называется, закусили удила и элементарно не могут остановиться.

Поэтому анализируя первую реакцию Запада на воскресные события в Керченском проливе, следует посмотреть на реакцию должностных лиц и конечно же, в первую очередь, лидеров наиболее развитых стран. Если с позицией чиновников третьего ранга, например, на уровне постоянных представителей при ООН типа Ники Хейли, которая пользуется любым, даже самым незначительным поводом, а нередко и без повода обрушивается на Москву и ее агрессивную политику, то здесь у Киева все в порядке. Самые «демократические» западные члены Совета безопасности во главе с Хейли, конечно же, сорвали предложение России обсудить инцидент на заседании Совбеза и тем самым вызвали бурные овации в Киеве.

Однако реакция чиновников второго ранга, например, министров иностранных дел западных стран украинские власти, организовавшие провокацию, наверняка разочаровала. Главы МИД крупнейших европейских стран и США, конечно, выразили озабоченность вспышкой напряженности. Они заявили о поддержке Украины и призвали Москву вернуть Киеву задержанные катера и буксир, а также отпустить украинских моряков.

Еще хуже (с точки зрения Киева) отреагировали лидеры главных стран Западного мира. Ангела Меркель, например, даже переговорила с украинским президентом Порошенко по телефону и пообещала приложить все силы, чтобы попытаться разрядить обстановку вокруг Азовского моря, но этим, судя по всему, и ограничилась. Никакого гневного осуждения «агрессора», на что, конечно же, надеялся Петр Алексеевич Порошенко; никаких угроз в адрес Москвы и ультиматумов.

Вместо того, чтобы клеймить позором Россию, Германия предложила посредничество свое и Парижа в разрешении конфликта. Глава немецкого МИД Хайке Маас пригласил дипломатов России, Украины, Германии и Франции в Берлин, чтобы все обсудить в спокойной обстановке.

Но больше всех, наверное, Киев разочаровал «главный друг Украины», президент США Дональд Трамп. Американский лидер подчеркнул, что Америка так же, как Европа, недовольна обострением отношений между Россией и Украиной, и выразил надежду, что проблема будет решена.

«Мы все вместе работаем над этим»,- подчеркнул мистер Трамп в беседе с журналистами.

Столь «вялая», а по мнению украинцев, вообще «никакая» реакция президента Трампа позволяет предположить, что несмотря на давление многочисленных американских «ястребов», требующих жестко наказать Москву, Дональд Трамп, похоже, не собирается отменять встречу с российским коллегой в Буэнос-Айресе на саммите G-20, который пройдет 30 ноября-1 декабря. Конечно, до 30 еще целых два дня и Трамп, изменчивый своим «непостоянным» характером, еще несколько раз может передумать. Но с другой, сейчас он, похоже, намерен встретиться с Владимиром Путиным, потому что в противном случае тон его комментариев в отношении инцидента в Керченском проливе был бы на порядок жестче.