Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 27.11.2018

Рейтинг неодобрения Трампа вырос до рекордных показателей

«Expert Online» 2018

Рейтинг главы Белого дома Дональда Трампа продолжает стремительно падать.

Согласно последним результатам опроса исследовательского центра Gallup, всего 38% респондентов одобряют работу президента США, передаёт CNN.

Таким образом, деятельность Трампа сейчас не одобряют 6 из 10 жителей США. Как отмечают журналисты телеканала, так низко рейтинг доверия Трампа ещё не падал.

При этом отмечается, по сравнению с предыдущим опросом Gallup, проведённым всего неделю назад, рейтинг действующего американского лидера снизился сразу на 5% (с 43% до 38%).

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
      В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
    2. США хотят присвоить 1800 км российской территории
      США хотят присвоить 1800 км российской территории
    3. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.