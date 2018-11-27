Рейтинг неодобрения Трампа вырос до рекордных показателей

Рейтинг главы Белого дома Дональда Трампа продолжает стремительно падать.

Согласно последним результатам опроса исследовательского центра Gallup, всего 38% респондентов одобряют работу президента США, передаёт CNN.

Таким образом, деятельность Трампа сейчас не одобряют 6 из 10 жителей США. Как отмечают журналисты телеканала, так низко рейтинг доверия Трампа ещё не падал.

При этом отмечается, по сравнению с предыдущим опросом Gallup, проведённым всего неделю назад, рейтинг действующего американского лидера снизился сразу на 5% (с 43% до 38%).