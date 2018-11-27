С погрешностями в географии: как Запад реагирует на инцидент в Керченском проливе

В политических кругах Европы продолжают обсуждать инцидент в Керченском проливе, сообщает телеканал «Звезда». СМИ приводит высказывания ведущих политиков Европы на произошедшее задержание украинских судов российскими пограничниками.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что необходимо «проявить сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации».

Аналогичной позиции придерживаются главы Германии, Австрии и Турции. Ожидаемо поддерживают антироссийскую риторику в связи с произошедшем прибалтийские государства.

На фоне всех высказываний европейских политиков особенно ярко смотрится твит главы Евросовета Дональда Туска, в котором он яростно осуждает «применение Россией силы в Азовском море».

Пользователи не заставили себя ждать с комментариями, призвав политика учить географию, а конкретней расположение морей Черного и Азовского.

«Я осуждаю применение Россией силы в Азовском море. Российские власти должны вернуть украинских моряков, суда и воздержаться от дальнейших провокаций. Я обсуждал ситуацию с президентом Порошенко. Сегодня встречусь с его представителями. Европа останется единой в поддержке Украины», - написал Туск.

Высказала озабоченность ситуацией от имени Австрии глава МИД этой страны Министр Карин Кнайсль.

«Мы серьезно обеспокоены военной эскалацией между Россией и Украиной в Керченском проливе. Обе стороны должны воздержаться от применения военной силы. ЕС по инициативе Австрии обсудит надлежащие шаги», - написала Кнайсль в Twitter.

Анкара выпустила специальное заявление в связи с ситуацией в Керченском проливе, которое опубликовал МИД страны на своем сайте.

«Мы следим за развитием событий и обострением напряженности в Азовском и Керченском проливах. В этом контексте нас беспокоят сообщения о том, что на украинских судах были произведены выстрелы, которые вызвали ранение какого-либо персонала», - говорится в заявлении.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября пограничниками ФСБ России были задержаны три украинских корабля. Инцидент произошел в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива. Киев рассматривает это как «акт военной агрессии», Москва, в свою очередь, называет меры вынужденными из-за нарушениия украинскими моряками российской государственной границы.