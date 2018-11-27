Суд арестовал украинского моряка, задержанного в Керченском проливе

Суд Симферополя, где в эти минуты избирается мера пресечения морякам ВМС Украины, нарушившим российскую границу в районе Керченского пролива, арестовал до 25 января 2019 года первого из задержанных.

Речь идёт о 26-летнем Владимире Варимезе, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на своего корреспондента, украинскому моряку ранее было предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения».

Максимальное наказание по этой статье составляет до 6 лет лишения свободы. При этом отмечается, что своей вины Варимез не признал.

В настоящее время суд рассматривает меру пресечения для остальных моряков ВМС Украины. Напомним, всего на трёх задержанных российскими пограничниками судах находилось более 20 человек.

Наша справка

В воскресенье, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины, которые вышли из порта Одессы, нарушили границу РФ и вошли в территориальные воды нашей страны недалеко от крымского побережья. На предупреждения российских пограничников суда не реагировали и позже были задержаны и отбуксированы в Керчь. По факту случившегося против украинских моряков, устроивших провокацию в Керченском проливе, возбуждено уголовное дело.

В свою очередь на Украине, обвинив России в агрессии, ввели на 30 дней военное положение.