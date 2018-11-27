Трамп назвал условие, при котором Вашингтон заключит сделку с Пекином

Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он подумывает о введение новых таможенных пошлин на китайские товары на сумму $257 млрд. Об этом сообщает WSJ. Помимо этого глава Белого дома считает «маловероятным» принятие США предложения Китая не повышать пошлины на импорт страны с нынешних 10% до 25%.

«Конечный итог заключается в следующем: Китай должен относиться к нам справедливо. Они этого не сделали. Они должны относиться к нам справедливо»,— подчеркнул Трамп в интервью газете.

Президент США назвал также условие, при котором Вашингтон заключит сделку с Пекином. «Это открытие» Китая для конкуренции «со стороны Соединенных Штатов», цитирует издание Трампа.

Он также допустил обложение пошлинами, собираемые в Китае смартфоны и ноутбуки Apple.

«Возможно. Это зависит от ставки»,— сообщил Трамп.

Напомним, в середине сентября текущего года после введения Вашингтоном пошлин на импорт из Китая в размере $200 млрд, переговоры по торговле между США и Китаем были приостановлены. В ответ на это Китай обложил повышенными пошлинами импорт из США объемом $60 млрд.