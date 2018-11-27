Удивительная находка в Каире: обнаружены саркофаги с отлично сохранившимися мумиями

В окрестностях Каира группа египетские археологов обнаружила сразу восемь погребений, в которых находились отлично сохранившиеся саркофаги с мумиями.

Найденные саркофаги, сделанные из известняка, предположительно, относятся к позднему периоду в истории Древнего Египта, передаёт РИА Новости.

Подробной информации об этой находке пока нет. Известно лишь, что отлично сохранились не только саркофаги, но и сами мумии, которые были при захоронении помещены в специальные цветные внутренние саркофаги.

Кроме того, учёные отмечают, что эта находка одна из самых удивительных за последние годы. Они напомнили, что здесь и ранее работали археологии из разных стран мира, но обнаружить древние погребения к тому же с отлично сохранившимися мумиями им не удавалось.

Напомним, в начале ноября 2018 года стало известно, что была раскрыта вечная тайна египетских пирамид – археологи обнаружили остатки древнего насыпного пандуса. По мнению учёных, при его помощи древние египтяне передвигали гигантские каменные блоки и возводили пирамиды, среди которых и знаменитая пирамида Хеопса.